В Минздраве РК опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 273 825 случаев, из них:⠀



в городе Алматы – 42287 (+598),

в городе Нур-Султан – 36327 (+337),

в ВКО – 23372 (+20),

в Павлодарской области – 19580 (+57),

в Атырауской области – 20016 (+34),

в Карагандинской области – 19504 (+203),

в Акмолинской области – 16298 (+90),

в ЗКО – 16498 (+113),

в Алматинской области – 17135 (+263),

в Костанайской области – 14222 (+30),

в СКО – 13390 (+31),

в городе Шымкенте – 7630 (+20),

в Жамбылской области – 6843 (+51),

в Актюбинской области – 6794 (+85),

в Туркестанской области – 4736 (+24),

в Мангистауской области – 4735 (+9),

в Кызылординской области – 4458 (+51).