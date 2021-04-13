В Минздраве РК опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 273 825 случаев, из них:⠀
в городе Алматы – 42287 (+598), в городе Нур-Султан – 36327 (+337), в ВКО – 23372 (+20), в Павлодарской области – 19580 (+57), в Атырауской области – 20016 (+34), в Карагандинской области – 19504 (+203), в Акмолинской области – 16298 (+90), в ЗКО – 16498 (+113), в Алматинской области – 17135 (+263), в Костанайской области – 14222 (+30), в СКО – 13390 (+31), в городе Шымкенте – 7630 (+20), в Жамбылской области – 6843 (+51), в Актюбинской области – 6794 (+85), в Туркестанской области – 4736 (+24), в Мангистауской области – 4735 (+9), в Кызылординской области – 4458 (+51).
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