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Национальным преступлением назвал Петр Своик продажу двух ГЭС в ВКО

Просмотров:754 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Национальным преступлением назвал Петр Своик продажу двух ГЭС в ВКО
Фото из открытых источников
Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Национальным преступлением назвал известный политолог Петр Своик продажу двух гидроэлектростанций (ГЭС) в Восточно-Казахстанской области (ВКО), передает корреспондент агентства.

«Уже в начале мая планируются аукционы по продаже Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС – лучших в Казахстане электростанций с самой дешевой электроэнергией. Это – национальное преступление», - написал Своик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «утверждение предельных тарифов для электростанций остается за государством, это право не приватизируется». Однако продажа частнику электростанции, как подчеркнул эксперт, «означает негласный переход к нему и права определения тарифа». Как отметил политолог, «иначе никакой чудак не купит».

«То есть, это чисто коррупционный сговор? Государство продает покупателю право вытаскивать из тарифа частную прибыль – зачем? Только чтобы порадовать повышенным частником тарифом потребителей? Или в расчете, что покупатель в благодарность как-то поделится с продавцом? Вообще – продавать частникам объекты национальной энергосистемы – это если не коррупция, то просто элементарное невежество. Подпитываемое и сознательно культивируемое иностранным консалтингом, установки которого покорно-охотно исполняются казахскими властями», - добавил автор.

Но это, по его словам, еще не все.

«Все вышесказанное относиться к любой электростанции, а применительно к Шульбинской ГЭС есть дополнительный сверхлакомый кусочек. Это – пока не построенная Булакская ГЭС-контррегулятор. Суть в том, что нехватка маневренной генерации – давняя болезнь казахстанской энергетики, усугубляемая последние годы возведением массы солнечных-ветровых станций. Так вот, Булакская ГЭС планировалась еще при советской власти, потом не раз включалась в суверенные планы, но денег не хватало. Теперь же Булакская контр-ГЭС становится остро необходимой, прямо на вес золота – в смысле ее маневренной выработки», - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что технологически эта ГЭС «должна располагаться ниже Шульбинской и работать с ней как единым комплекс».

«Представьте, что на невольничьем рынке выставляют на продажу (за сущие копейки) не совсем молодую, но еще очень даже ничего женщину, про которую покупатель где-то разведал, что она может принести просто-таки драгоценный приплод, а продавец делает вид, что про это ничего не знает, только подмигивает покупателю глазом, дескать – этим тоже со мной поделишься. То ли на самом деле не знает, какой перспективный товар собирается сбыть с рук. Одним словом, преступление, хоть по корысти, хоть по глупости. А то и по сознательному национальному предательству. Остановить немедленно!» - заключил Своик.

Напомним, 12 февраля КазТАГ сообщал, что правительство постановило провести конкурс путем двухэтапных процедур по продаже 100% государственных долей участия в уставных капиталах ТОО «АЭС Усть Каменогорская ГЭС» и ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» участнику, предложившему наивысшую цену.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 13:11
В фильмах "ГОК" и "ГОК 2" показана вся суть кулуарных переговоров по продаже объектов нашего народного богатства. Они никогда не насытятся.

Простота лучше воровства
 
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 None None (Посетители) Сегодня, 12:15
От нефти видать маржа уже совсем маленькая.
И разве электростанции, не важно какие, не стратегические объекты?
 
 

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