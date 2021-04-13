Нефтяники Казахстана отказываются от вакцины - СМИ

90 процентов рабочих нефтедобывающих предприятий Казахстана отказываются вакцинироваться от коронавируса, чтобы не потерять надбавки к зарплате, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Хабар 24.



Как сообщает телеканал, одна из причин отказа от прививки, по мнению председателя президиума Союза нефтесервисных компаний Рашида Жаксылыкова, это надбавки, которые получают работники за время изоляции по приезде на вахту.



"По Трудовому кодексу работники получают доплаты, если проводят на вахте больше положенного срока. Перед тем, как заступить на смену, рабочие неделю проводят в изоляции. Вакцинироваться в этом случае для них невыгодно, так как не будет повышенных коэффициентов", - рассказал Рашид Жаксылыков телеканалу.



Отмечается, что на объекты нефтедобывающих компаний уже поставили около 90 тысяч доз препарата.



Отказ рабочих от вакцинации вызывает ряд проблем и на самих месторождениях. Например, на Тенгизе из-за этого затормозилось строительство завода, сообщает телеканал.