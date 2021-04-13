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Нефтяники Казахстана отказываются от вакцины - СМИ

Просмотров:1792 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Нефтяники Казахстана отказываются от вакцины - СМИ
Фото: Тengrinews.kz
90 процентов рабочих нефтедобывающих предприятий Казахстана отказываются вакцинироваться от коронавируса, чтобы не потерять надбавки к зарплате, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Как сообщает телеканал, одна из причин отказа от прививки, по мнению председателя президиума Союза нефтесервисных компаний Рашида Жаксылыкова, это надбавки, которые получают работники за время изоляции по приезде на вахту.

"По Трудовому кодексу работники получают доплаты, если проводят на вахте больше положенного срока. Перед тем, как заступить на смену, рабочие неделю проводят в изоляции. Вакцинироваться в этом случае для них невыгодно, так как не будет повышенных коэффициентов", - рассказал Рашид Жаксылыков телеканалу.

Отмечается, что на объекты нефтедобывающих компаний уже поставили около 90 тысяч доз препарата.

Отказ рабочих от вакцинации вызывает ряд проблем и на самих месторождениях. Например, на Тенгизе из-за этого затормозилось строительство завода, сообщает телеканал.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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касым (Посетители) Сегодня, 13:19
Давайте определимся вакцинация в Казахстане проводится на добровольной основе, так давайте не будем принуждать и не надо делить на белых и красных. Если нефтянники отказываются так пользуются своим правом отказыватся и пока не прививатся.
Защита от ковид процесс комплексный
1. Соблюдение социальной дистанции
2. Ношение масок
3. Соблюдение личной гигиены
4. Поднятие иммунитета организма
5. Вакцинация
Только вакцинация решит проблему не правильный подход.
Вчера на риксос был концерт и никакой реакции, свадьбы только так и проводят по 150 _200 человек.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • chilian
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:56
А в чём проблема то? Завезли вакцину отменяйте надбавки, пусть изолируются за свой счет...
 
-1
  • касым
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Око
  • Юрий Спассков
 babe (Посетители) Сегодня, 12:25
Уволить к чертям тех кто отказывается!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • chilian
 Око (Посетители) Сегодня, 12:00
lol в этом весь казахстан.))) Вот такие на 42500 без озарения совести и подают)))

всё вижу
 
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  • Око
 Gor (Посетители) Сегодня, 11:53
Не заменимых у нас нет.
 
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  • Pinochet
  • NASA
 Expert (Посетители) Сегодня, 11:31
чушь собачья...
 
 

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