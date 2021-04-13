Рамазан-2021: Что разрешено и запрещено во время оразы

Сегодня, 13 апреля, в Казахстане начался священный месяц Рамазан. Жители нашей страны, так же как и миллионы представителей мусульманского мира, держат пост, совершают молитвы и пожертвования. Во время оразы следует соблюдать ряд установленных правил. О том, что можно и что запрещается в великий месяц, читайте в материале ИА «NewTimes.kz».



Рамазан, как известно, период духовного очищения и переосмысления жизни. К сожалению, этот священный праздник не обошли стороной ложные высказывания и мифы, на фоне которых возникают споры и разногласия. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» попыталась разобраться в некоторых из них и понять, что мусульманам разрешается, а что, наоборот, запрещается в период Рамазана.



1. Слюну глотать можно



Несмотря на множество споров вокруг этого вопроса, следует констатировать, что тому, кто держит пост, разрешено глотать слюну. На официальном YouTube-канале мечети «Хазрет Султан», как говорится на сайте factcheck.kz, наиб-имам Газиз Ахмет комментирует этот вопрос так:



«Заглатывание слюны не нарушает пост. Потому что, как сказал Хазрет Али, то, что попадает в человека снаружи, может нарушить пост. Многие люди неправильно поняли это. Глотание слюны во время поста считается макрухом (порицаемым действием — ред.). Но это не нарушает пост, поскольку человек не ел и не пил ничего извне».



2. Нельзя держать пост за другого человека



Как говорится на сайте fatua.kz, общие молитвы можно разделить на три части: поклонение только собственностью, поклонение только частями тела, поклонение частями тела и имуществом. Первая — это поклонение собственности, что подразумевает собой раздачу милостыни (садақа). Такие молитвы может совершать кто угодно и в любых ситуациях. Вторая — поклонение только конечностям. К нему относятся молитвы и пост. Поскольку они совершаются только на конечности, их не должен выполнять никто другой. Здоровый, зрелый, вменяемый мусульманин постится сам.



3. Людям, не читающим намаз, разрешено держать пост



На сайте fatua.kz есть фетва относительно мифа о том, что людям, не читающим намаз, нельзя держать пост:



«Это долг мусульманина — читать намаз, держать пост в месяце Рамазан. Намаз обязателен до оразы. И поэтому каждый мусульманин, достигший совершеннолетия, обязан совершать намаз и держать пост в месяц Рамазан. Но даже если вы поститесь без намаза, вы выполнили одно из двух обязательных условий поста».



4. Запрещено кушать, пить, прелюбодеяние



В этом, в принципе, и кроются основные правила оразы. К этому пункту, к слову, относятся и запреты на курение, распитие спиртных напитков. Отметим, что во время поста предусмотрены два ночных приема пищи: ифтар — вечерний и сухур — предрассветный. Предрассветную трапезу завершить желательно за полчаса до рассвета, а вечернюю начать сразу после вечерней молитвы.



5. Болеющим людям можно поститься позже



Если человек по состоянию здоровья не может держать оразу, то он может перенести пост на более поздний срок и возместить пропущенные дни в благоприятное время. Такое же правило относится и к тем, кто находится в пути.



«А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». («Аль-Бакара», 184 аят)



Также можно сказать о людях, у которых тяжелые условия труда. Сюда, к примеру, относятся пилоты, врачи, полицейские, горнорабочие, металлурги, строители и другие специалисты, выполняющие сложную работу. Работающие медики могут прервать пост, если чувствуют, что их иммунитет ослаблен, появляются признаки заболевания.



6. Запрещается поститься по несколько дней в начале и в конце оразы



Как сообщается на сайте azan.kz, нельзя держать пост, раздробив его на несколько дней. Необходимо соблюдать полное количество дней.



«В месяц Рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься». (Коран 2:185)



7. Вакцинироваться во время поста разрешается



8. Использование антисептиков и других спиртовых растворов во время оразы допустимо



Вопрос использования антисептиков на сегодняшний день самый актуальный. Во время брифинга председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что пандемия — непростая ситуация, а использование спиртовых растворов — способ защитить организм от вируса.



«Использование антисептиков и других спиртовых растворов не нарушит оразу», — сказал спикер.



Важно отметить, что растворы со спиртом предназначены только для наружного применения.



Все вышеупомянутые правила — это лишь некоторая часть волнующих вопросов. Примечательно, что в исламе запретов значительно меньше, чем того, что разрешено. Во время оразы самое главное — совершать добрые дела и поступки, не сквернословить, почитать старших, в особенности родителей.