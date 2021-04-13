Ограбившим владельца обменника в Уральске вынесли приговор

В Уральском городском суде вынесен приговор по делу об ограблении владельца обменного пункта. Трое подсудимых признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса и приговорены к крупным срокам лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Приговор был оглашен в режиме онлайн. Подсудимые выслушали его в следственном изоляторе.



"Кулымжанов признан виновным по статьям 188 УК РК ("Кража") и 191 УК РК ("Грабеж"). Окончательно ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Шарипов приговорен к 9 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, и Акунов получил 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении УИС средней безопасности", - зачитал приговор судья Аскар Исмайлов.



Позже судья прокомментировал приговор.



"Вина подсудимых была доказана в полном объеме. Суд вынес частное определение в отношении свидетелей, которые дали ложные показания. Они утверждали, что подсудимые находились во время совершения преступления в другом месте. Прокурором будет рассмотрен вопрос о привлечении их к ответственности. Автомашины, которые были приобретены на добытые преступным путем средства, используемый автомобиль и сотовые телефоны обращены в доход государства как орудия преступления", - отметил Аскар Исмайлов.

Сестра одного из осужденных категорически не согласна с приговором. Она заявила, что будет подавать апелляцию.



"Нам не представили видеозаписи, где якобы мой брат был на месте преступления. Там виден только один человек. Предположительно, Калымжанов. Он наркозависимый. Мой брат Бауыржан продал ему автомобиль, и все. Буду добиваться справедливости", - заявила Зульфия Шарипова.



Напомним, 28 февраля 2020 года в Уральске ограбили владельца обменного пункта. Мужчине брызнули в лицо слезоточивым газом и выхватили у него сумку, в которой было порядка 45 миллионов тенге.