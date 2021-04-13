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Почему выросли цены на продукты, рассказали в Минторговли

Просмотров:473 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Почему выросли цены на продукты, рассказали в Минторговли
Фото из открытых источников
В Министерстве торговли и интеграции сообщили о мерах по сдерживанию цен и ответили на критику депутата по отсутствию работы в данном направлении, передает корреспондент zakon.kz.

24 февраля на пленарном заседании в Мажилисе под председательством Нурлана Нигматулина депутат фракции "Народная партия Казахстана" Айкын Конуров заявил, что безудержный рост цен становится одним из факторов ухудшения благосостояния казахстанцев.

Он добавил, что, по последним данным 2020 года, доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских семей достигла 54,3%, а это исторический рекорд со знаком "минус" для страны и один из худших показателей в мире.

Данный факт, по его словам, можно расценить как тревожный сигнал в сфере продовольственной безопасности. Но в то же время никто не несет ответственности и не предлагает системных решений.

Депутат напомнил, что сегодня в стране эти вопросы курирует беспрецедентное число ведомств – это и министерство торговли, и министерство сельского хозяйства, и агентство по защите конкуренции, и местные органы власти, однако они не видят слаженных результатов от их общей деятельности нет.

Отвечая на критику депутата, в Минторговли и интеграции напомнили, что в настоящее время ответственность за стабилизацию и регулирование цен несут несколько государственных органов: министерство сельского хозяйства ведет работу по обеспечению продовольственной безопасности, агентство по защите и развитию конкуренции осуществляет проверки на предмет ценового сговора в отношении доминирующих субъектов бизнеса, акиматы применяют механизмы стабилизации цен, министерство торговли и интеграции осуществляют общую координацию по стабилизации цен, местные исполнительные органы реализуют политику и применяют механизмы по сдерживанию цен.

То есть функции государственных органов по стабилизации цен отличаются в зависимости от их сферы осуществления действий. Вместе с тем на рост цен влияют множество факторов, таких как повышение тарифов, изменения цен на топливо, удорожание кормов, ослабление курса национальной валюты, введение строгих ограничительных мер в отношении реализаторов социально значимых товаров, рост мировых цен, сокращение посевных площадей и многое другое, — объяснили в министерстве в ответ на запрос zakon.kz.

Согласно их информации, для исполнения дорожной карты акиматами Алматы, Восточно-Казахстанской области и Костанайской области введены предельно допустимые розничные цены на яйца. В остальных регионах, за исключением Жамбылской и Акмолинской областей, разработаны соответствующие нормативные правовые акты, которые размещены в открытых источниках.

Предусматривается дополнительное выделение порядка 8,3 млрд тенге из местных бюджетов на предоставление льготных займов субъектам торговли с обязательством последних по сдерживанию цен (оборотная схема). Введен запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Таким образом, вопрос недопущения роста цен находится на постоянном контроле заинтересованных государственных органов, — заверили в Минторговли.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с правилами внутренней торговли цены на товары определяются субъектами внутренней торговли самостоятельно, за исключением цен на социально значимые продовольственные товары. Однако для рекомендаций по недопущению роста цен на социально значимые товары ведется мониторинг на социально значимые продовольственные товары.

Так, по состоянию на 30 марта 2021 года цены на социально значимые продовольственные товары выросли в сравнении с начала 2021 года на 3%. Среди всех таких товаров больше всего подорожали яйца на 11,6 %, масло подсолнечное на 8 %, картофель на 7,5 %, морковь на 7,3%, лук на 5,2% и сахар на 4,4%.

Всего, согласно предоставленной информации, по 16 из 19 социально значимых продовольственных товаров наблюдается тенденция роста. Снижение цен наблюдается только по рису на 3,6%, рожкам на 0,8% и капусте на 0,2%.

Основными причинами роста цен на яйца являются сокращение производства яиц в 2020 году вследствие падежа в 2020 году из-за птичьего гриппа на 8,4%, а также удорожание кормов на 54,4%. Рост мировых цен на 53,8% и увеличение экспорта на 33,8% привели к росту цен на подсолнечное масло. Причиной роста цен на овощи является фактор сезонности: увеличение затрат на хранение и сокращение запасов. Доля импорта в потреблении по сахару составляет 79%. Товар в основном импортируется из России, где цены в прошлом году выросли на 72%, — заключили в МТИ.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 9 )

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  • alesha
 GOAT (Посетители) Сегодня, 16:18
доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских семей достигла 54,3%, а это исторический рекорд со знаком "минус"

Так бороться с этим надо НЕ мониторинговыми группами, а повышением уровня доходов семей!!!

Сейчас установили предельную цену на яйца. Вчера разговаривал с оптовиком, яиц по дешёвке просто негде взять. Они бы и рады торговать подешевле, но нет такой возможности.

Может акимат займётся оптовыми поставками яиц? lol
 
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  • alesha
 DiDa (Посетители) Сегодня, 15:42
Как эти "госслужащие" умеют красиво говорить, а на деле все это "пшик". Народу от этих ваших "баек" легче не становится.
 
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  • alesha
 14679677 (Посетители) Сегодня, 15:10
Зачем нам Министерство Торговли? Чтобы на вопрос "почему?", отвечали: "это не мы, это вон те, спрашивайте у них!" rofl
 
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  • 14679677
  • Pinochet
 Placida (Посетители) Сегодня, 14:54
Отвечая на критику депутата, в Минторговли и интеграции напомнили,

Ну насколько я понимаю, МинТорговли не хором отвечало? Наверное, был конкретный человек с именем, фамилией, должностью.

министерство сельского хозяйства ведет работу по обеспечению продовольственной безопасности, агентство по защите и развитию конкуренции осуществляет проверки на предмет ценового сговора в отношении доминирующих субъектов бизнеса, акиматы применяют механизмы стабилизации цен, министерство торговли и интеграции осуществляют общую координацию по стабилизации цен, местные исполнительные органы реализуют политику и применяют механизмы по сдерживанию цен.

И кому они эту сказку рассказывали-то? Особенно, про местные исполнительные..
Может тут кино про коррупцию снимали?
 
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  • alesha
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:44
Потому что шкурный интерес...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • GOAT
  • alesha
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 14:33
Вспомнился ответ одного казахстанского госслужащего - "патамушта, патамушта"
 
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  • 14679677
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 14:19
Как по мне, такой вопрос неплохо бы задать человеку, который девальвацию "благом для Казахстана" называет, Назарбаеву chih
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:19
для рекомендаций по недопущению роста цен на социально значимые товары ведется мониторинг

думал они заыбли про свое любимое слово, ан нет! вот оно! lol

по сути, цены взлетели, потому что потому.
когда дойдет, что саке-баке не работает, тогда что то изменится. а пока... будут мониторить и создавать рабочие группы за наш счет.
 
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  • GOAT
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:10
...по последним данным 2020 года, доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских семей достигла 54,3%, а это исторический рекорд со знаком "минус" для страны и один из худших показателей в мире.
Коротко, но понятно. Вот и все наши достижения, остальное разворовали.
 
 

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