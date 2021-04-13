Какой штраф грозит за незаконный запуск квадрокоптеров и других дронов в Казахстане

Интерес к высокотехнологичным устройствам способствует популярности различных дронов. Однако с начала 2021 года в Казахстане действуют новые правила, ограничивающие полеты беспилотных аппаратов.



Дроны — это аппараты, которые могут передвигаться автономно или с помощью дистанционного управления. К ним могут относиться различные наземные или подводные управляемые машины, летательные аппараты, квадрокоптеры и так далее. Часто их покупают ради профессиональной или любительской видеосъемки.



Однако не все владельцы летающих дронов знают правила использования этих аппаратов. Поэтому они рискуют быть наказанными внушительным денежным штрафом.



Регистрация дрона



В первую очередь, казахстанцам необходимо учитывать важность регистрации дрона.



Так, каждый летающий дрон (например, квадрокоптер или самолет) весом более 1,5 килограмма должен быть поставлен на учет в Комитете гражданской авиации. Для этого необходимо предоставить заявление и следующие документы:



- подтверждение личности — удостоверение или паспорт, а для юрлица требуется копия учредительного документа,

- данные о дроне — то есть информацию о номере модели, его типе, устройстве и паспорт оператора,

- подтверждение собственности — подойдет чек или договор купли-продажи с заверением нотариуса, а также решение суда или заверенный договор аренды,

- документ производителя (копия) — в нем содержится детальное описание технических параметров беспилотного аппарата.



Полный пакет документов и требований для регистрации беспилотного летательного аппарата следует уточнять в местных отделах Комитета гражданской авиации. Срок регистрации составляет 30 рабочих дней. Более легкие аппараты в регистрации не нуждаются.



Где можно запускать дроны



Согласно новым правилам использования беспилотных летательных аппаратов, теперь казахстанцам необходимо выполнять определенные условия для запуска дрона. Например, полеты квадрокоптеров или других дронов могут относиться к двум категориям, имеющим разные требования:



«Открытая» категория полета — полеты вне густонаселенных районов городов или поселков, при высоте полета до 50 метров и отдалении от границ (маркированных знаков) аэродромов на 5,5 километров минимум. Не требует специальных разрешений.



«Специфическая» категория — требует утвержденного плана полета и специального разрешения. Специальное разрешение нужно для запуска дрона весом от 250 граммов до 1,5 килограмма в густонаселенных пунктах или зонах с ограничениями для полетов на любой высоте. Во время полета аппарат должен держаться на дистанции (горизонтальной) 150 метров от сооружений и транспорта, 100 метров — от ближайших людей (кроме оператора).



Разрешение выдается на 5 лет органом управления гражданской авиации. При этом оператор обязан предоставить заявление, копию удостоверения личности и документ об обучении в школе управления дроном. Срок выдачи — 15 рабочих дней.



Согласование плана полета можно получить через центральный орган управления внутренних дел или ближайший орган управления воздушным транспортом. План полета предоставляется оператором дрона за три часа до вылета. Однако можно совершать запуск дрона в населенных пунктах без специального разрешения и плана полета, но только если вес аппарата составляет менее 250 граммов.



Штраф за несанкционированный запуск



Если запустить дрон весом более 250 граммов без специального разрешения и согласования плана полета, то вам будет грозить штраф в размере 10 — 15 МРП, или от 29 170 до 43 755 тенге, согласно 563-й статье административного кодекса. А если виновником окажется должностное лицо, то штраф составит 20 — 25 МРП или от 58 340 до 72 925 тенге.



Эти штрафы относятся и к полетам над охраняемыми военными объектами. Такие полеты должны быть согласованы с Министерством обороны и Службой государственной охраны. При обнаружении дрона над охраняемым объектом он перехватывается и обезвреживается специальным устройством для подавления. При этом сам дрон подлежит конфискации.