Казахстан вслед за Россией может приостановить авиасообщение с Турцией

Россия до 1 июня приостановила чартерные и регулярные рейсы в Турцию из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в этой стране.



Будет ли Казахстан вслед за Россией временно закрывать авиасообщение с Турцией, межведомственная комиссия планирует обсудить в ближайшие дни, сообщает телеканал КТК.



«Пока можно улетать, прилетать. Но надо помнить, что с 12:00 14 апреля вступает в силу постановление главсанврача, где у гражданина на руках должен быть в обязательно порядке результат тестирования», — отметил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев.



Сообщалось, что Россия до 1 июня приостановила чартерные и регулярные рейсы в Турцию. В правительстве страны рекомендовали туроператорам приостановить продажу путевок в Турцию. Такое решение связано с тем, что на протяжении нескольких недель в Турции наблюдается резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч.



По данным турфирм Казахстана, сейчас по путевкам в Турции находятся всего 200 человек из нашей страны. Продажа турпутевок на апрель-май пока не производится.



«Мы решили, что мы не будем начинать сезон с апреля месяца. Мы все полученные брони стали перебронировать сразу на конец мая – начало июня. Просчитали, что примерно за это время какая-то вакцинация уже пройдет, будут результаты. Когда стало переваливать за 30 тысяч (новых случаев заражения коронавирусом в сутки в Турции — прим. ред. ), мы решили, чтобы не создавать ажиотажа и прошлогоднего коллапса: во-первых, перенесли рейсы, во-вторых, брали маленькие суммы предоплаты», — сообщила председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей.



Закрывать продажу турпутевок в Турцию совсем пока не планируется. Но, если так получится, казахстанцам предложат замену. Можно будет отправиться на моря и пляжи Египта.