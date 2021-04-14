Минздрав обновил суточную статистику по коронавирусу

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них:
в городе Алматы – 42899 (+612), в городе Нур-Султан – 36792 (+465), в ВКО – 23397 (+25), в Павлодарской области – 19621 (+41), в Атырауской области – 20109 (+93), в Карагандинской области – 19701 (+197), в Акмолинской области – 16396 (+98), в ЗКО – 16613 (+115), в Алматинской области – 17361 (+226), в Костанайской области – 14251 (+29), в СКО – 13423 (+33), в городе Шымкенте – 7704 (+74), в Жамбылской области – 6879 (+36), в Актюбинской области – 6894 (+100), в Туркестанской области – 4758 (+22), в Мангистауской области – 4766 (+31), в Кызылординской области – 4490 (+32).
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