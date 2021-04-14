Минздрав обновил суточную статистику по коронавирусу

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них:



в городе Алматы – 42899 (+612),

в городе Нур-Султан – 36792 (+465),

в ВКО – 23397 (+25),

в Павлодарской области – 19621 (+41),

в Атырауской области – 20109 (+93),

в Карагандинской области – 19701 (+197),

в Акмолинской области – 16396 (+98),

в ЗКО – 16613 (+115),

в Алматинской области – 17361 (+226),

в Костанайской области – 14251 (+29),

в СКО – 13423 (+33),

в городе Шымкенте – 7704 (+74),

в Жамбылской области – 6879 (+36),

в Актюбинской области – 6894 (+100),

в Туркестанской области – 4758 (+22),

в Мангистауской области – 4766 (+31),

в Кызылординской области – 4490 (+32).