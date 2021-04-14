Автомобилестроители РФ и Казахстана: дружба заканчивается на острие отвёртки?

В начале марта текущего года основной партнёр АвтоВАЗа в Казахстане завод «Азия Авто» принял решение «оптимизировать» производство и уволить примерно 4 тыс. сотрудников дочернего предприятия, собиравших автомобили Lada для внутреннего рынка республики, а также на экспорт в Узбекистан, Киргизию, Туркменистан, Армению, Грузию и Китай. Намеченное в начале председательствования РК в Евразийском экономическом союзе направление на интеграцию дало большой крен. В экспертном мире уже подчёркивают последствия потери среднеазиатского рынка сбыта для АвтоВАЗа, которые обернутся значительным спадом экспортных мощностей и снижением прибыли от продаж.



Администрация «Бипэк Авто Казахстан», куда входит и выпускающий в республике автомобили Lada завод «Азия Авто», получила уведомление от Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК о необходимости вернуть в казну государства 174 млрд тенге (примерно 31 млрд рублей). Местные СМИ информируют со ссылкой на источники в ведомстве, что это и послужило причиной массового увольнения.



Из производственников в сборочники



Фактически предприятие остановило производство ещё в ноябре 2020 года, когда правительство Казахстана расторгло договорённость о промышленной сборке с «Азия Авто», мотивируя решение неисполнением обязательств. Договорённости с государством предусматривали для завода «Азия Авто» в Усть-Каменогорске таможенные и налоговые льготы. Но чиновники в правительстве посчитали сорванными подписанные условия. Компания «Бипэк» не построила сварочные цеха, а также помещения для окрашивания кузовов, а значит статус крупноузлового «отвёрточного» производства перешёл в разряд CKD (мелкоузловая сборка). Любопытно также отметить, что раздел «Новости» на официальном сайте Lada в Казахстане перестал обновляться в марте 2020 года.



Для АвтоВАЗа усть-каменогорский завод «Азия Авто» является партнёром с 2003 года, в котором российская сторона имеет блокирующий пакет (25% + 1 акция). В середине нулевых на площадке Казахстана велась сборка трёхдверной Lada 4x4, а с 2016 года мощности производства расширили до освоения выпуска всех остальных моделей линейки Lada.



Российский автогигант рассматривает Казахстан в качестве самого крупного экспортного рынка сбыта. За весь 2020 год здесь было продано 17,5 тыс. автомобилей. В активе марки Lada имеется доля рынка новых авто Казахстана в 20%. Больше продают в республике только Hyundai (17,9 тыс.). Руководитель по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян считает: «Прекращение работы завода «Азия Авто» стало «наиболее травматичным событием» в 2020 году для казахстанской автомобильной индустрии, даже несмотря на пандемию и снижение курса тенге», отметив тем самым пагубное влияние отказа от совместного производства с россиянами.



Как отмечалось выше, «Азия Авто» был не только локальным сборочным пунктом, но и стратегическим партнером АвтоВАЗа в деле поставок автомашин на рынки Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Грузии, Армении и даже Китая. Независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазалиев полагает, что казахстанский рынок отныне может закрыться для АвтоВАЗа, «поскольку без локальной сборки российская компания может туда только экспортировать готовые автомобили». Однако цены на привозные авто Волжского автозавода будут увеличены, поскольку производитель вынужденно включит в стоимость авто утилизационный сбор, уплачиваемый на границе, что автоматически убьёт конкурентоспособность моделей Lada. Ударит это и по российским интересам. Поскольку, как подчёркивает автоэксперт Сергей Ифанов, «помимо производства Lada в Казахстане договоренности с «Бипэк» включали право для казахстанской стороны продавать автомобили данной марки практически на всей территории России за Уралом».



Пресс-служба АвтоВАЗа прокомментировала сложившуюся ситуацию тоже. Представители автогиганта заметили, что руководство компании внимательно наблюдает за возникшей проблемой и изучает альтернативные шаги для сохранения присутствия продукции Lada в Казахстане. По сообщению пресс-службы, в ближайшие недели и месяцы будет обнародовано решение, которое направлено на удержание РК в качестве одного из основных важных экспортных рынков для автомобилей линейки Lada. Причём АвтоВАЗ планирует и далее развивать свое присутствие на казахской территории.



До недавнего времени лидером по экспорту продукции АвтоВАЗа среди иностранных государств была Украина, но после госпереворота и начала войны Киева против Донбасса и войны санкций против России автогигант из Тольятти лишился данного экспортёра. Из-за ужесточения экологических стандартов российские Lada не попадают с 2019 года на рынки Европы. Однако производитель намерен вновь покорить это направление при помощи новой Lada Niva, выпуск которой намечен на 2024 год.



Найти своё место



Хотя иностранные рынки, включая казахский, для АвтоВАЗа важны, основным его направлением является российский авторынок, где компания продолжает сохранять многолетнее лидерство. Это позволяет автопроизводителю успешно соревноваться с отечественными и иностранными конкурентами, каждый сезон обновляя модельный ряд.



И всё же российский автогигант хочет не только сохранить присутствие в Казахстане на рынке готовых машин, но и возобновить производство в республике. К концу марта стало известно, что АвтоВАЗ добился возобновления сборочного цикла, сменив индустриального партнёра с «Азии Авто» в Усть-Каменогорске на «СарыаркаАвтоПром» в Кустанае.



АвтоВАЗ и группа «Аллюр», куда входит «СарыаркаАвтоПром», заключили договор 26 марта текущего года. В церемонии подписания принял участие глава правительства РК Аскар Мамин. Согласно достигнутому соглашению, новый партнёр АвтоВАЗа обязался выпускать в Кустанае «широкую линейку Lada в объемах, которые будут необходимы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в Казахстане нормативной базой». В допсоглашениях позже будут уточнять модельный ряд и объёмы выпусков. «В кратчайшие сроки мы смогли запустить в производство первую модель – внедорожник Niva Travel», − приводят СМИ слова президента АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса. Он подчёркивает, что вскоре на заводе в Кустанае запустят сборку других моделей Lada. Обе стороны уверены в необходимости расширять присутствие российского производства на казахской территории и завоёвывать рынок.



Отдельно отметим, что АО ГК «Аллюр» − это акционер крупнейшего автопроизводителя Казахстана ТОО «СарыаркаАвтоПром». Помимо этого, это ещё и дистрибьютор брендов JAC, Ankai, Yutong, Chevrolet, производитель Niva Chevrolet, UAZ, MAN на территории республики. Выпускает легковые, коммерческие автомобили и автобусы. Смена производственной площадки должна пойти на пользу российскому автопроизводителю в освоении соседского автомобильного рынка.



Уточним, что АО «АвтоВАЗ» на 100% принадлежит голландской компании Alliance Rostec Auto B.V. − СП «Ростеха» (32%) и Renault Group (68%). Машиностроительный завод выпускает автомобили Lada, Renault и Nissan. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Специалисты экспертного сектора автопрома отмечают, что рост отечественного автомобильного рынка и увеличение продаж автомобилей Lada в России компенсируют АвтоВАЗу проблемы с производством его продукции в других странах.



А компенсировать есть что, итоговые показатели прошлого года продемонстрировали чистый убыток АвтоВАЗа в 196 млн евро, тогда как прибыль составила всего 72 млн евро за 2019 год. Эти данные взяты из отчёта Renault Group. Наблюдается снижение выручки предприятия внутри структуры группы до 2,8 млрд евро против 3,4 млрд евро в 2019 году.



Зато с июня 2020 года продажи российского автогиганта внутри РФ выросли значительно. За счёт внутренних ресурсов одно из немногих рентабельных автопредприятий внутри СНГ и ЕАЭС продолжает выживать в жёстких условиях. На этом фоне особенно огорчительно, что в погоне за сиюминутной прибылью и сезонным интересом государства-союзники по евразийскому сообществу упускают ощутимые возможности для взаимовыгодной общности.