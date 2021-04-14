«Для жен чиновников»: Казахстанские эксперты высказались о женской ипотеке

На днях в Казахстане стартовала ипотечная программа Отбасы банка «Умай». На прошлой неделе ее презентовали как самый очаровательный проект. Однако, по мнению некоторых экспертов, обольщается новым продуктом не стоит, передает ИА «NewTimes.kz».



Напомним, что «Умай» создана для того, чтобы казахстанки смогли приобрести жилье на выгодных условиях с 15% первоначальным взносом или с накоплениями на депозите банка 0 тенге. По условиям новой программы ставка кредитования — 12% с переходом на жилищный заем, то есть с понижением ставки по кредиту до 3,5% годовых.



«Причем требований к отсутствию жилья – нет. Максимальная стоимость жилья по программе — до 30 млн тенге. Доход семьи для участия в программе не должен превышать 320 тысяч тенге», — добавляется в условиях.



Первоначальный взнос по данной программе — от 0 до 50%.



По словам казахстанского блогера и эксперта в области кредитования Милы Борман, если стоимость квартиры составляет 12 млн тенге, то ежемесячный платеж по предварительному займу на 10 лет — 193 333 тенге. Затем переход на жилищный заем.



«В этом ежемесячном платеже сидит 120 000 только процентов. То есть за 10 лет за квартиру стоимостью в 12 млн мы переплатим 14 млн 400 тысяч процентов. Если стоимость квартиры — 15 млн тенге, то каждый месяц нужно будет платить по 212 500 тенге. Внутри сидит процент банку — 150 000 тенге. Переплата % за 10 лет — 18 млн тенге. Далее — переход на жилищный заем», — пишет в Instagram Мила Борман.



Также эксперт в области кредитования разъясняет по поводу максимальной суммы займа и отмечает, что «если оклад женщины ниже чем 200 тысяч тенге (созаемщик есть, по-любому), а квартира стоит 12 млн тенге, то банк выдаст на руки 10 200 000 тенге (оценочная стоимость * 85% ). Получается, заемщице не выдадут на руки полную стоимость квартиры. 1,8 млн надо иметь наличкой, чтобы передать продавцу».



«Если доход семьи ниже 200 тыс тенге, а стоимость квартиры — 15 млн тенге, то 12 750 000 тенге выдадут из банка. 2 250 000 нужно иметь на руках. Если доход более 200 тыс тенге, то тогда можно рассчитывать на 12 000 000 тенге от БВУ, а остаток — 3 000 000 тенге следует отдать из собственного кармана. В общем, девчонки, не обольщайтесь, без первоначалки взять квартиру не получится. Трезвого оценщика, который завысит стоимость обычной рыночной квартиры, чтобы вы взяли именно нужную сумму из банка на 2-5 млн тенге, я не встречала», — добавляет блогер.



По мнению другого эксперта — директора ТОО «Центр Оценки Алматы» Бауыржана Бектаева, «Умай» — это дополнительный инструмент кредитования в целом, что положительно влияет на развитие продаж и некоторое, хоть и небольшое, стимулирование рынка.



«Однако, момент о том, что первоначальный взнос должен составлять до 50 % — неоднозначный. Если, к примеру, стоимость жилья 30 млн, то вряд ли первоначалка будет меньше 50%. И тут, конечно, выгода может падать, так как официального дохода 320 тыс будет недостаточно для покрытия займа с наличием прочих расходов на жизнь», — считает Бауыржан Бектаев, отмечая, что новый ипотечный продукт не скажется на росте цен на жилье, а лишь выступит так называемым катализатором продаж.



По мнению казахстанского экономиста Марата Абдурахманова, программа женского ипотечного кредитования — способ оправдать процесс строительства жилья в городах, которые, к слову, в этих метрах квадратных и не нуждаются.



«Через программу «Умай» хотят реализовать ранее построенные 3 млн метров квадратных жилья. Согласно условиям нового ипотечного продукта, заемщику можно привлекать созаемщика. Вы же понимаете, что медсестры со своей заработной платой 105 тыс тенге, не смогут сами «вытянуть» ипотеку», — говорит экономист.



Отдельно спикер остановился на гендерном разделении нового продукта.



«Разделять ипотеку, да и вообще любой другой проект на женскую, мужскую, с законодательной точки зрения, — неправильно. Согласно Конституции Казахстана запрещается разделение по половому, национальному и иным признакам. По идее, когда только Отбасы банк вышел с инициативой прокуратора должна была бы привлечь их к ответственности за разжигание социальной и иной розни. Но этого никто не сделал, с юридической стороны вопросы. Если говорить о выгодности, то здесь также больше вопросов, чем ответов. Откуда, к примеру, взята ставка в размере 12% и 3,5%? Многие восприняли новый продукт с ликованием, мол, наконец-то, смогут приобрести собственное жилье. Но они не обратили внимание на то, что цены на жилье уже выросли. Да, люди могут купить однокомнатную квартиру. Но вопрос в том, а смогут ли они в будущем выплачивать ежемесячные платежи? Эта программа по большому счету для кого? Для жен чиновников. Это первая мысль, которая пришла в голову, когда только услышал об «Умай»», — добавляет собеседник.



Добавим, что другой экономист Марат Каирленов также считает, что новый продукт не обладает каким-либо отличительными особенностями от других уже существующих проектов.



«Судя по опубликованным условиям, отличий от текущих программ практически нет. Поэтому эту программу можно считать очередной «имитацией бурной деятельности»», — считает экперт.



Что получаем в итоге? Программа, которую презентовали как уникальный продукт кредитования прекрасной половины человечества, пока что ничем особенным не отличается от уже имеющихся госпрограмм, ну если только гендерным разделением. Пока же не видно в новом проекте преимуществ. Будет ли он пользоваться спросом среди женщин, покажет время. А пока, дорогие дамы, наблюдаем за развитием ситуации, а еще лучше рассматриваем другие варианты кредитования.