Прогноз по ценам на жилье дали вице-министр и глава "Отбасы банка"

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в мае рост цен на рынке недвижимости приостановится окончательно и цены стабилизируются, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы еженедельно мониторируем цены на недвижимость. После ввода новой программы цены на жилье начали расти, первичное жилье подорожало в январе на 3 процента, вторичное - на 17 процентов. В марте рост цен приостановился: первичка подорожала на 0,5, а вторичка - на 2 процента. Мы думаем, что начиная с апреля и в мае рост остановится, а в июне и июле цены стабилизируются", - сказал Ускенбаев.



По мнению главы "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимовой, в стране нет факторов для большого спроса на недвижимость.



"Мы проводим анализ цен и видим, что в мировой конъюнктуре тоже происходит рост цен на сырье и материалы, которые используют в строительстве. Кроме этого, очень большую долю в себестоимости недвижимости занимает стоимость трудовых ресурсов. Если посмотреть на статистику средней заработной платы в Казахстане, то по итогам четвертого квартала 2020 года она составила 233 136 тенге, а по итогам 2019 года - 168 489 тенге. Сегодня вышла официальная статистика: по итогам первого квартала номинальная средняя зарплата выросла почти на 11 процентов. Соответственно, труд крановщиков, монолитчиков, отделочников в строительных компаниях отражается в первичном рынке недвижимости. С нашей стороны мы проводим анализ и думаем, что во второй половины года, как мы и до этого прогнозировали, с конца мая - начала июня рынок цен стабилизируется", - добавила она.



Ранее Ибрагимова уже прогнозировала снижение цен на жилье, призывая казахстанцев "не торопиться с досрочным снятием пенсионных накоплений".