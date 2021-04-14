В "Тенгизшевройле" опровергли, что 90% казахстанских нефтяников отказались от вакцинации

Сообщение о том, что 90% нефтяников отказываются получать вакцину против COVID-19, опровергли на крупнейшем нефтедобывающем предприятии в Казахстане "Тенгизшевройл", передает zakon.kz.



Главный менеджер отдела по связям с правительством и общественностью "Тенгизшевройл" Рзабек Артыгалиев сообщил, что вакцинация проходит в штатном режиме, пишет stopfake.kz.



К 12 апреля ТШО было предоставлено около четырех тысяч доз вакцин. На сегодня более тысячи работников уже прошли вакцинацию. Еще более шести с половиной тысяч изъявили желание и получат вакцину по мере ее поступления. Информации о том, что 90 процентов нефтяников отказываются от вакцинации, у нас нет. Я еще раз повторяю, что у нас даже сформировалась очередь на вакцину. И я знаю, что многие работники компании ТШО получают вакцину самостоятельно по месту жительства в своих поликлиниках, — рассказал он.



Из текста, опубликованного ранее на новостных порталах, следует, что причиной предполагаемого отказа от вакцинации стало нежелание нефтяников терять оплату за дополнительное время, проведенное на вахте. Сейчас сотрудникам требуется пройти обязательную изоляцию, перед тем как приступить к рабочим обязанностям.



Как сообщили в ТШО, программа компенсации, связанная с ситуацией с COVID-19, в настоящее время пересматривается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в Тенгизе.



По данным СЭС, начиная с 26 марта 2021 года полностью вакцинированным работникам больше не обязательно изолироваться по прибытии на вахту, — ответили в компании.



Также в компании опровергли, что строительство третьего завода на месторождении Тенгиз приостановлено. Причиной тому якобы стали массовые отказы нефтяников от вакцинирования против COVID-19.



Несмотря на вызовы пандемии и рыночную неопределенность, производственные процессы ТШО продолжают функционировать в штатном режиме. Компания продолжает концентрировать усилия на обеспечении здоровья и безопасности сотрудников, а также на безопасном выполнении критических операций в Проекте будущего расширения — Проекте управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), — сказали в компании.



ПБР-ПУУД и входящий в него завод третьего поколения поможет увеличить добычу нефти на месторождении Тенгиз на 12 миллионов тонн. Завершение строительства намечено на 2023 год.