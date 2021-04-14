Казахстанец получил тюремный срок за то, что отрезал голову обидчику

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор жителю Рудного за убийство с особой жестокостью, передает ИА «NewTimes.kz».
Напомним, 2 декабря прошлого года подсудимый распивал спиртные напитки у человека, с которым познакомился в тот же день. Ночью между изрядно подвыпившими мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый кухонным ножом нанес хозяину квартиры множественные ножевые ранения, после чего отрезал голову.
«Положив отрезанную голову в ведро, подсудимый покинул место происшествия. Уже находясь на улице, он позвонил в полицию и сообщил о совершенном им преступлении», – говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.
Вину подсудимого доказали его признательными показаниями, а также показаниями свидетелей-очевидцев, экспертов и заключениями судебных экспертиз.
В суде уточнили, что санкция статьи УК РК «Убийство» предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
«Учитывая, что подсудимый ранее не судим, сам добровольно вызвал сотрудников полиции, написал явку с повинной и чистосердечно раскаялся, суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», – добавили в суде.
Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от алкоголизма.
Также удовлетворили иск потерпевшей стороне на общую сумму 2 329 814 тенге.
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