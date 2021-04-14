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Минздрав не знает, когда начнется производство казахстанской вакцины в Турции

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 17:07
Минздрав не знает, когда начнется производство казахстанской вакцины в Турции
Фото из открытых источников
Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов не смог ответить на вопрос, когда начнется производство казахстанской вакцины в Турции. Он сообщил, что Министерство здравоохранения не является уполномоченным органом по производству вакцины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вопрос хороший, но Министерство здравоохранения также не является уполномоченным органом по производству. Мы сейчас плотно работаем и с МОН, и с уполномоченным органом в области фармпроизводства, и с иностранными партнерами. И по мере налаживания всех технологических процессов, а там есть ряд требований, будет составлен более подробный график по срокам. Предварительно эту информацию уже озвучивали на предыдущих пресс-конференциях. Поэтому по утверждению графика будет дана уточняющая информация", - ответил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на пресс-конференции в СЦК.

Журналист поинтересовался, какой тогда госорган отвечает за промышленное производство вакцины, если это не МОН и не Минздрав.

"Сегодня я еще раз вам говорю, что наверное, термин уполномоченный орган - достаточно широкий. И наверное в пояснении к предыдущему брифингу скажу, что эта работа сегодня проводится совместно с МОН, Минздравом, а также МИИР, которое отвечает за фармпромышленность", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 17:55
О как! Очередное подтверждение несостоятельности...((( Гнать грязными тряпками!
Эта афера с собственной вакциной и заводиком изначально была шита белыми нитками с единственной целью очередной раз раздербанить бюджет по карманам инициаторов идеи. Любой здравомысляший и рачительный управленец задаст вопрос - если нужно срочно привить население страны, численностью меньше чем один российский мегаполис, зачем тянуть (разрабатывать вакцину, строить завод), когда можно за меньшие деньги просто купить готовую вакцину, тем более, что есть такая возможность? И быстро и дёшево! Но это, похоже, не в планах чинов, чтоб быстро и с результатом, тогда получается бабло мимо...
 
 

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