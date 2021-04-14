Минздрав не знает, когда начнется производство казахстанской вакцины в Турции

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов не смог ответить на вопрос, когда начнется производство казахстанской вакцины в Турции. Он сообщил, что Министерство здравоохранения не является уполномоченным органом по производству вакцины, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Вопрос хороший, но Министерство здравоохранения также не является уполномоченным органом по производству. Мы сейчас плотно работаем и с МОН, и с уполномоченным органом в области фармпроизводства, и с иностранными партнерами. И по мере налаживания всех технологических процессов, а там есть ряд требований, будет составлен более подробный график по срокам. Предварительно эту информацию уже озвучивали на предыдущих пресс-конференциях. Поэтому по утверждению графика будет дана уточняющая информация", - ответил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на пресс-конференции в СЦК.
Журналист поинтересовался, какой тогда госорган отвечает за промышленное производство вакцины, если это не МОН и не Минздрав.
"Сегодня я еще раз вам говорю, что наверное, термин уполномоченный орган - достаточно широкий. И наверное в пояснении к предыдущему брифингу скажу, что эта работа сегодня проводится совместно с МОН, Минздравом, а также МИИР, которое отвечает за фармпромышленность", - добавил он.
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