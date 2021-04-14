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В Минздраве не раскрывают, у кого купят 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:46
В Минздраве не раскрывают, у кого купят 500 тысяч доз вакцины от коронавируса
Фото из открытых источников
До конца апреля в Казахстан планируют поставить 500 тысяч доз вакцины от коронавируса не российского и не казахстанского производства. В Министерстве здравоохранения отказываются назвать производителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Это будет AstraZeneca или Sinovac? Китайская или американская?" - уточнили журналисты на брифинге СЦК.

"Мы ведем переговоры со многими производителями, в том числе с теми, которых вы перечислили. Но решение по каждой из них будет предоставляться при получении всех подтверждающих документов о безопасности вакцин. Мы не можем разглашать детали сделки, это является определенной коммерческой тайной. Учитывая тонкости переговорного процесса, я не могу сейчас назвать, с кем конкретно и в каком объеме мы договариваемся", - заявил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Журналисты напомнили, что до конца апреля осталось всего 16 дней, и поинтересовались, как Казахстан планирует получить вакцину за две недели, если компании-поставщики еще не определены.

"До конца апреля действительно осталось немного времени, но у нас каждый день на счету, и работа проводится непрерывно, в контакте с нашими партнерами", - заверил Шоранов.

Журналисты попросили Шоранова назвать хотя бы страны, от которых казахстанцы могут ожидать поступления вакцины.

"Мы ведем переговоры как с европейскими, так и с американскими и китайскими производителями", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о планах поставить в Казахстан 3 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Тогда же министр рассказал о переговорах с американскими производителями вакцины Pfizer.

Вчера, 13 апреля, в соцсетях появилась информация о скором поступлении в Казахстан вакцины от англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Однако эту информацию в Минздраве назвали недостоверной, отметив тем не менее, что с представителями компании ведутся переговоры.


Источник: Tengrinews.kz
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