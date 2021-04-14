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В Минэнерго ответили на критику депутатов о ценах на бензин

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 19:19
В Минэнерго ответили на критику депутатов о ценах на бензин
Фото из открытых источников
В Министерстве энергетики ответили на требование депутатов о принятии мер по ценам на бензин, передает Tengrinews.kz.

"На внутреннем рынке нефтепродуктов Казахстана наблюдается повышение розничных цен на бензины на АЗС. При этом отмечаем, что цены на нефтепродукты регулируются не государством (на бензин с 2015 года, на дизель с 2016 года), а рынком. Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, подвержен влиянию множества факторов - система налогообложения, ценообразования и обеспеченность ГСМ как на внутреннем рынке Казахстана, так и в соседних странах (неконтролируемый переток), сезонность спроса, информация о технологических сбоях или капитальных ремонтах на НПЗ", - говорится в ответе ведомства.

При этом отмечается, что данные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового "равновесия" на нефтепродукты. По данным ведомства, в случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на соседние рынки, а в случае высоких цен, возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом с последующим снижением объемов переработки на НПЗ Казахстана. В частности, в последние недели наблюдается существенный рост розничных продаж бензина в приграничных регионах.

"Коридор низких цен на ГСМ всегда субсидировался недропользователями путем предоставления более низких цен на перерабатываемое сырье. Разница от экспортной цены нефти составляла около 50 долларов за тонну, сейчас она выросла до 80-130 долларов за тонну нефти в зависимости от направления поставки нефти. На сегодня цена нефти, поставляемой на переработку на АНПЗ, колеблется на уровне 20-45 тысяч тенге/тонна, что в перерасчете составляет 6,5-15,2 доллара/баррель. При этом рыночные котировки нефти на сегодня уже перевалили за 60 долларов/баррель", - говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго акцентируют на то, что согласно практике, государственное регулирование цен не позволяет оперативно реагировать на внешние факторы - государственные органы неохотно идут на пересмотр цен, несмотря на объективные условия.

"Невозможно учесть все конкретные условия каждой конкретной АЗС, теряются условия для здоровой конкуренции между ними. Соответственно, при введении государственного регулирования, следует ожидать установления низких цен, которые могут быть оторваны от объективной ситуации. В краткосрочной перспективе это может привести как к локальным, так и масштабным сбоям в цепочке поставок, перебоям в поставке нефтепродуктов.

Долгосрочно такая ситуация с потерей доходов от реализации нефти при сопутствующем увеличении объемов поставок нефти на внутренний рынок может иметь негативные последствия - снижение инвестиционной привлекательности отрасли и соответственно добычи нефти по мере истощения действующих месторождений, снижение экспорта нефти и объемов нефтесервисных работ", - добавили в ведомстве.

По данным Минэнерго, аналогичный уровень цен складывался в Казахстане три года назад в марте 2018 года. Тогда он составил в среднем 162,6 тенге/литр, при диапазоне цен от 155 до 172 тенге/литр.

При этом отмечается, что регулирование цен и создание системы распределения "удешевленных" нефтепродуктов является малоэффективным и затратным методом:

- Выгодами низких цен могут воспользоваться не только малообеспеченные граждане, но и жители приграничных районов соседних государств.
- Создаются условия для теневого вывоза нефтепродуктов на экспорт по различным схемам.
- Создаются существенные риски для стабильного развития нефтегазодобывающей отрасли.

"С учетом уже выстроенной системы формирования доходов государства и системы защиты социально-уязвимых слоев населения, полагаем, что нет альтернативы построению рыночных взаимоотношений, в частности в секторе торговли ГСМ. То есть через рыночные механизмы обеспечить приток инвестиций в отрасль, рост доходов недропользователей, занятость населения и в конечно итоге налоговые поступления в бюджет. Уже за счет роста налоговых поступлений увеличить расходы по адресной социальной помощи. Конечно же надо продолжать работу по улучшению транспарентных условий ценообразования на рынке", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что в качестве инструмента по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов законодательством предусмотрены полномочия Министерства энергетики по регулированию объемов официального экспорта нефтепродуктов. В рамках данного механизма Министерством начиная с января 2021 года поставки на экспорт были исключены.

"Текущий уровень запасов бензина АИ-92 в целом по стране находятся на комфортном уровне - благодаря принятым мерам по сравнению с началом года запасы выросли практически на 60 тысяч тонн до 270 тысяч тонн. С учетом вышесказанного, ожидаем, что цены на рынке будут стабилизированы", - резюмировали в Минэнерго.

Ранее депутат Мажилиса Альберт Рау заявил, что правительству необходимо выработать и внедрить механизмы регулирования цен на бензин.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • alixah
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:44
Да, всё сделано чтобы быстро набить карманы тем кто у кормушки, на народ наплевать!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 ABCD (Посетители) Сегодня, 19:33
Да запретите экспорт бензина вообще,а для внутреннего рынка сделайте дёшево,ах да от экспорта карманы быстрее пополняются. Сорри господа чиновники,что о вас не подумал!!!
 
 

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