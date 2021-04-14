Умер известный актер и телеведущий Олег Марусев

Известный советский и российский актер, режиссер и телеведущий Олег Марусев скончался в возрасте 76 лет в Москве. Об этом в среду, 14 апреля, сообщил его коллега Станислав Садальский, передает Tengrinews.kz.
"Ушел Олег ... мне звонит Валерия Гущина из гильдии Актеров кино и рыдает... сообщает скорбную вещь, я в оцепенении, человек в впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов или произнести, ничего не лезет в голову... только четверостишье Брюсова. Ты слышишь, друг, в вечернем звоне: "Своей судьбе не прекословь!" Нам свищет соловей на клене: "Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!" ПРОЩАЙ ДРУГ", - написал Садальский в своем Instagram.
В Гильдии актеров Союза кинематографистов России подтвердили РИА Новости известие о смерти Заслуженного артиста России Олега Марусева. "Он скончался, причины нам неизвестны", - сказала собеседница агентства.
Олег Марусев родился в Ташкенте в 1944 году. Его семья была эвакуирована в Узбекистан. Детство провел в Херсоне. Окончил режиссерский факультет ГИТИС и театроведческий факультет Киевского государственного института театра и кино.
Работал на телевидении, известен благодаря телепрограммам "С песней по жизни", "После смены", "Под знаком зодиака", "Пойми меня" и другим. Марусев также играл в Театре Луны, был преподавателем Высшей школы кино и телевидения "Останкино".
Сыграл в таких фильмах, как "Крушение империи", "Возвращение чувств", "Графиня де Монсоро", "Кто, если не мы", "Лекарство для покойника", "Марш Турецкого", "Джокеръ" и многих других.
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