«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Апреля
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.99 KZT
  • €1 = 515.29 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер известный актер и телеведущий Олег Марусев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:03
Умер известный актер и телеведущий Олег Марусев
Фото из открытых источников
Известный советский и российский актер, режиссер и телеведущий Олег Марусев скончался в возрасте 76 лет в Москве. Об этом в среду, 14 апреля, сообщил его коллега Станислав Садальский, передает Tengrinews.kz.

"Ушел Олег ... мне звонит Валерия Гущина из гильдии Актеров кино и рыдает... сообщает скорбную вещь, я в оцепенении, человек в впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов или произнести, ничего не лезет в голову... только четверостишье Брюсова. Ты слышишь, друг, в вечернем звоне: "Своей судьбе не прекословь!" Нам свищет соловей на клене: "Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!" ПРОЩАЙ ДРУГ", - написал Садальский в своем Instagram.

В Гильдии актеров Союза кинематографистов России подтвердили РИА Новости известие о смерти Заслуженного артиста России Олега Марусева. "Он скончался, причины нам неизвестны", - сказала собеседница агентства.

Олег Марусев родился в Ташкенте в 1944 году. Его семья была эвакуирована в Узбекистан. Детство провел в Херсоне. Окончил режиссерский факультет ГИТИС и театроведческий факультет Киевского государственного института театра и кино.

Работал на телевидении, известен благодаря телепрограммам "С песней по жизни", "После смены", "Под знаком зодиака", "Пойми меня" и другим. Марусев также играл в Театре Луны, был преподавателем Высшей школы кино и телевидения "Останкино".

Сыграл в таких фильмах, как "Крушение империи", "Возвращение чувств", "Графиня де Монсоро", "Кто, если не мы", "Лекарство для покойника", "Марш Турецкого", "Джокеръ" и многих других.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика