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Как отдохнут казахстанцы в мае 2021 года

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Как отдохнут казахстанцы в мае 2021 года
Фото zakon.kz
В мае казахстанцев ожидает 3 государственных праздника,

При этом больше всего праздничных дней выпадает на Праздник единства народа Казахстана и День Победы – по 3 дня.
1 мая - праздник единства народа Казахстана выпадает на субботу, за счет переноса будем отдыхать 3 дня: 1, 2 и 3 мая.
7 мая - День защитника Отечества, выпадает на пятницу. Этот день также является выходным.

9 мая - День Победы, выпадает на воскресенье, соответственно праздничных день переносится на понедельник, 10 мая. Выходным днем также является суббота, 8 мая. В итоге отдыхаем 8, 9, 10 мая.

Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут – 1, 2, 3 мая, затем - 7, 8, 9, 10 мая. С 11 мая приступят к работе.

При шестидневной рабочей неделе отдохнут 1, 2, 7 мая, 8 - поработают, 9, 10 - отдохнут. С 11 мая начнется новая рабочая неделя.

В общей сложности в мае выходит 18 рабочих дней и 13 дней для отдыха.


Источник: Zakon.kz
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