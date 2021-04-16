В Казахстане планируют доплачивать за работников предпенсионного возраста

В Казахстане планируют возмещать работодателям часть зарплаты за сотрудников предпенсионного возраста. Об этом сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Ержан Биржанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как пояснил Биржанов на брифинге СЦК, проблемным в плане трудоустройства среди казахстанцев является возраст за два-три года до пенсии. В этот период казахстанцам очень сложно устроиться на работу.
"Предусматривается новый проект "Серебряный возраст", по которому мы планируем возмещать работодателю в течение двух лет до пенсии зарплату в определенном размере. Данный вариант прорабатывается, предложение поддерживается. У нас есть цифры, есть прогнозы, необходимо эти проблемы решать", - пояснил вице-министр.
Также он признал, что найти работу сложно молодым людям до 25 лет.
"Будут новые проекты в части обеспечения первых рабочих мест. Это субсидирование первого рабочего места. Есть направления, где мы обеспечиваем стажировку на первых рабочих местах. Не где-то в классе или онлайн, а прямо на местах. К примеру, в пункте общественного питания или парикмахерской молодой человек будет проходить практику, и мы будем возмещать эти суммы затрат в зарплату. В последующем они смогут через год устроиться на постоянную должность", - пояснил Биржанов.
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