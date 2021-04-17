Диетолог раскрыла пользу шашлыка

Диетолог Маргарита Макуха рассказала о полезных свойствах шашлыка. В этом блюде из любого мяса есть важные для организма элементы, а пикники с шашлыками — отличный способ победить стресс, пишет Lenta.ru.



По словам специалиста по питанию, шашлык — это источник аминокислот, в том числе незаменимых. Их наличие в организме человека важно для формирования мышц.



Шашлык также может способствовать повышению гемоглобина, переносящего железо, и стимулировать синтез мужского гормона — тестостерона.



Кроме того, блюдо способствует быстрому насыщению — много его не съешь.



Диетолог считает, что шашлык — хорошее средство от стресса.



«Многие ждут начала «сезона шашлыков», а при употреблении в пищу любимой вкусной еды в организме синтезируются такие гормоны счастья, как эндорфины и окситоцин, которые вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость», — объяснила Макуха.