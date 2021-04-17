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Диетолог раскрыла пользу шашлыка

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Диетолог раскрыла пользу шашлыка
Фото из открытых источников
Диетолог Маргарита Макуха рассказала о полезных свойствах шашлыка. В этом блюде из любого мяса есть важные для организма элементы, а пикники с шашлыками — отличный способ победить стресс, пишет Lenta.ru.

По словам специалиста по питанию, шашлык — это источник аминокислот, в том числе незаменимых. Их наличие в организме человека важно для формирования мышц.

Шашлык также может способствовать повышению гемоглобина, переносящего железо, и стимулировать синтез мужского гормона — тестостерона.

Кроме того, блюдо способствует быстрому насыщению — много его не съешь.

Диетолог считает, что шашлык — хорошее средство от стресса.

«Многие ждут начала «сезона шашлыков», а при употреблении в пищу любимой вкусной еды в организме синтезируются такие гормоны счастья, как эндорфины и окситоцин, которые вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость», — объяснила Макуха.


Источник: liter.kz
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