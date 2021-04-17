Космический корабль приземлился в степи Казахстана

Космический корабль "Союз МС-17" с членам экипажа Международной космической станции совершил успешную посадку в степи Казахстана, следует из трансляции на сайте Роскосмоса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Есть касание", - сказал диктор в трансляции Роскосмоса.
В корабле после полугодовой вахты вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов.
Экипаж "Союза МС-17" отправился в космос 184 суток назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет, выполнив часть из запланированных работ на поверхности станции. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха все еще продолжается.
Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".
Как сообщается в трансляции, к месту посадки направились вертолеты и поисково-эвакуационные машины. Российские космонавты после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а американка - в США.
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