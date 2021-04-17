Перевозка и сбыт наркотиков: Транснациональную ОПГ ликвидировали в Казахстане

Транснациональная организованная преступная группа разоблачена полицейскими Караганды, передает ИА «NewTimes.kz» о ссылкой на Polisia.kz.
С целью задержания лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, была создана специальная следственно-оперативная группа. По результатам длительной разработки были задержаны более 10 человек, причастных к созданию 5 нарколабороторий, действующих на территории пяти областей Казахстана.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что организаторы данных лабораторий, находясь за пределами Республики Казахстан, создали транснациональную организованную группу, занимающуюся изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ на территории Республики Казахстан, Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. А также, занимались руководством и координацией ее структурного подразделения действующей на территории Республики Казахстан через Telegram и Signal», – отметил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
По его словам, кураторы транснационального ОПГ организовывали канал поставки психотропного вещества из-за рубежа в Казахстан, психотропное вещество было в жидком виде и транспортировалось через логистические фирмы под видом автомобильных масел и запчастей, алкогольных напитков, внутри бытовых предметов, масляных радиаторах и огнетушителях.
Общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков составило более 70 кг готового вещества и более 3,5 тонн прекурсоров.
По факту организации и руководства транснациональной организованной группы начато досудебное расследование. Проводится расследование.
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