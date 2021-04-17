Как узнать свой статус в приложении Ashyq

Как узнать свой статус по проекту Ashyq, не посещая объекты предпринимательства, рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов, передает Tengrinews.kz.



Узнать свой статус можно онлайн, сообщил Садвакас Байгабулов.



"Каждому участнику проекта "Ashyq" присваивается QR-код, жители могут сделать его скриншот или сфотографировать и сохранить у себя на смартфоне.



Далее переслать снимок с QR-кодом на другой смартфон, чтобы отсканировать со своего телефона и узнать свой статус. И узнав предварительно свой статус синий или зеленый, можно смело посетить тот или иной объект "Ashyq" и офлайн отсканировать", - сказал он.



Также можно сделать у себя на смартфоне своего рода "банк данных" с QR-кодами участников "Ashyq", сделав снимок и делиться им, пересылая друзьям, коллегам и родным, поделился Садвакас Байгабулов. Как он отметил, что жители с красным и желтым статусами, которые сканировали онлайн свой статус, не посещая объект участника Ashyq, не будут привлечены к штрафу в размере 30 МРП (87 517 тенге).



Ранее сообщалось, что казахстанцев разделят по цветам - красный, желтый, синий, зеленый - и будут пускать в ряд заведений только по QR-коду. Цвет человека будет зависеть от того, болеет ли он коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест.



"Красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.



"Желтый" присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.



"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест.



"Зеленый" - знак полной свободы передвижения.