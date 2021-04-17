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Видео с поедающими торты овцами рассмешило Казнет

Просмотров:450 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Видео с поедающими торты овцами рассмешило Казнет
Кадры из видео
Видео c овцами, поедающими торты и пирожные, обсуждают пользователи соцсетей. Смешной видеоролик появился в одном из пабликов Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео, рассмешившее интернет-пользователей, сопровождает надпись "День рождения в большой дружной семье Барановых". Автор поста сначала показывает лоток для кормления скота, заставленный тортами и пирожными, затем шутливо сообщает, что сегодня у одного из обитателей его домашнего хозяйства день рождения, и он пригласил гостей.

После этих слов мужчина выпускает из крытого загона животных. Овцы и ягнята с блеянием бегут к лотку и начинают поедать приготовленные угощения.

"А вот и самый последний бежит", - говорит автор ролика, показывая ягненка. "Так что поздравляем. Пока едят торты, чай попозже будет", - отмечает автор видеосъемки.

Некоторые комментаторы предположили, что торты, которыми хозяин угощал овец, были просроченными, что вполне вероятно.


Курьезное видео, предположительно, сняли в одном из казахстанских сел.



Источник: Tengrinews.kz
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