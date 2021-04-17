Работника прокуратуры задержали за крупную взятку в Жамбылской области

Сотрудника прокуратуры задержали за крупную взятку в Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сообщается, что сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Жамбылской области 16 апреля задержан сотрудник прокуратуры Байзакского района.



"Он подозревается в получении взятки в значительном размере.

По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении пресс-службы.



Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и прокурор задержаны в Алматы по подозрению в получении взятки.