Через месяц WhatsApp начнет "отключать" абонентов

15 мая 2021 года самый популярный в мире мессенджер WhatsApp поставит пользователей перед выбором - принять новые правила сервиса или отказаться от них, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Российскую газету".



Те абоненты, которые согласятся с новыми условиями использования WhatsApp, смогут пользоваться им, как и раньше. Пользователи, которые откажутся принять обновленные правила, будут серьезно ограничены в функциональности.



В WhatsApp подчеркивают, что учетные записи таких пользователей не будут удалены. Однако они не смогут читать и отправлять сообщения - мессенджер будет работать только на прием звонков и уведомлений до тех пор, пока человек не согласится с обновленными условиями. В период до 15 мая пользователям также будет предоставлена возможность экспорта чатов на Android и iPhone.



Новые правила использования WhatsApp предусматривают передачу большего, чем ранее, объема пользовательских данных в материнскую компанию Facebook. Первая попытка внедрить их была предпринята еще зимой, однако изменения вызвали резкую критику со стороны пользователей, поэтому сервис решил их отложить.