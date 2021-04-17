Китайцев призвали рожать назло США

Центробанк Китая призвал отказаться от политики контроля рождаемости из риска отстать от США, сообщает zakon.kz.
Как пишет South China Morning Post, в противном случае население КНР рискует сократиться на 32 миллиона человек, и тогда страна отстанет не только от США, но и от других западных стран из-за недостатка людей трудоспособного возраста.
- Либерализация рождаемости должна произойти сейчас, когда некоторые жители все еще хотят иметь детей, но не могут. Бесполезно его либерализовать, когда никто не хочет иметь детей, — отмечает Народный банк.
В первом квартале этого года экономика Китая выросла на 18,3 процента. Причиной такого резкого роста стало преодоление пандемии коронавируса.
В настоящее время в Китае живет примерно 1,4 миллиарда человек, с 2016 года жителям Китая можно заводить не более двух детей.
Но власти уже задумались, что политику рождаемости нужно пересмотреть. В начале 2020 года стало известно, что Китае рекордно упала рождаемость. Сократилась и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за год их стало меньше на 890 тысяч человек. В то же время население страны быстро стареет.
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