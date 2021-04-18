Число заражений коронавирусом в Казахстане продолжило рост

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них:



в городе Алматы – 45 586 (+677),

в городе Нур-Султан – 39 332 (+636),

в ВКО – 23 801 (+105),

в Атырауской области – 20 585 (+127),

в Карагандинской области – 20 519 (+210),

в Павлодарской области – 19 781 (+37),

в ЗКО – 17 065 (+109),

в Акмолинской области – 16 762(+102),

в Алматинской области – 18 304 (+243),

в Костанайской области – 14 365 (+29),

в СКО – 13 579 (+45),

в городе Шымкенте – 8181 (+126),

в Актюбинской области – 7484 (+200),

в Жамбылской области – 7041 (+43),

в Мангистауской области – 4962 (+33),

в Туркестанской области – 4891 (+48),

в Кызылординской области – 4763 (+58).