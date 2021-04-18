Число заражений коронавирусом в Казахстане продолжило рост

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них:
в городе Алматы – 45 586 (+677), в городе Нур-Султан – 39 332 (+636), в ВКО – 23 801 (+105), в Атырауской области – 20 585 (+127), в Карагандинской области – 20 519 (+210), в Павлодарской области – 19 781 (+37), в ЗКО – 17 065 (+109), в Акмолинской области – 16 762(+102), в Алматинской области – 18 304 (+243), в Костанайской области – 14 365 (+29), в СКО – 13 579 (+45), в городе Шымкенте – 8181 (+126), в Актюбинской области – 7484 (+200), в Жамбылской области – 7041 (+43), в Мангистауской области – 4962 (+33), в Туркестанской области – 4891 (+48), в Кызылординской области – 4763 (+58).
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