«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 18 Апреля
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.39 KZT
  • €1 = 515.52 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На границе Атырауской и Астраханской областей устанавливают ограждения

Просмотров:818 Опубликовано: Сегодня, 09:29
На границе Атырауской и Астраханской областей устанавливают ограждения
Фото из открытых источников
14 апреля 2021 года работы по возведению новых пограничных ограждений начались в селе Коптогай Курмангазинского района, на границе Казахстана и России.

Казахстан и Россия ратифицировали Договор о казахстанско-российской государственной границе, который был подписан в Москве 18 января 2005 года, где демаркационные работы еще не завершены. В этом году на приграничной территории начались работы по возведению новых ограждения, пограничными службами воинской части "2016".

"14 апреля текущего года пограничники приступили к строительным работам. Некоторые жители приграничного села Коптогай просили разъяснить ситуацию и выразили недовольство проводимыми работами. 13 апреля мы с представителями акимата провели разъяснительные беседы о законности проводимых работ с жителями села Коптогай. Также представители пограничной службы и правоохранительных органов разъяснили законность проводимых работ", - рассказал аким Курмангазинского района Марат Мурзиев.

Как разъяснили представители пограничной службы КНБ РК, "установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров".

В связи с чем, инженерные работы будут проводиться в селе Коптогай к ограждениям, которые находятся на территории Российской Федерации в 1 800 метрах.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 11:19
Пограничники тоже участвуют в освоении бюджетных денег в карманы.
Из статьи понятно, что пограничники строят заборы сами, никаких тендеров и подрядных организаций.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Orion
 tolk (Посетители) Сегодня, 10:35
Во всей европе избавляются от границ ,а у нас с союзным государством возводят.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика