Чем опасна для здоровья вода в бутылках

Названа опасность для здоровья воды в бутылках, передает zakon.kz.
Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
Так, ученые из Швеции доказали, что человек, который употребляет воду из пластика, значительно повышает свои шансы заболеть раком. До 10 раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце, - сказала она.
Также, по ее словам, пластик негативно влияет на иммунную систему и функции печени.
Проблема не только в таре, как установили эксперты Росконтроля, но и в самой воде (в некоторых разновидностях, которые представлены в российских магазинах, количество микробов превышено в 70 раз).
Кроме того, по словам эксперта, бутилированная вода нередко содержит нитраты и токсичные элементы (ртуть и свинец).
Как пояснила биохимик, проблема воды из бутылок в том, что она может быть обессоленной (лишенной полезных свойств).
- Физиологически полноценную воду можно получить дома с помощью фильтров для воды. При этом такая вода будет всегда свежая, - сказала Мария Кулешова.
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