Сколько человек в мире обладают "золотой кровью"

43 человека в мире являются обладателями самой редкой группы крови с нулевым резус-фактором, сообщает zakon.kz.



Ученые выяснили, что люди с "золотой кровью" могут спасти сотни жизней, ведь она подходит для переливания всем группам. Однако самим обладателям нулевого резус-фактора не повезло: им может помочь только кровь их группы.



По информации Федерального агенства новостей, стандартные группы обозначаются Rh+ или Rh-, из-за отсутствия резуса "золотая кровь" кодируется как Rhnull.



Кровь с нулевым резусом — самая древняя. У ее носителей с большой долей вероятности может развиться гемолитическая анемия. Это происходит из-за чрезмерной хрупкости эритроцитов, - уверены ученые.