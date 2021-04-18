В Гонконге выявили более заразную мутацию коронавируса

У жителя Гонконга выявлен первый случай заражения мутированным штаммом коронавируса N501Y. Восемьдесят потенциально контактных человек, проживающих с больным в одном доме, поместили на трехнедельный карантин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как пишет газета South China Morning Post, мутация вируса N501Y была обнаружена в пятницу у 29-летнего жителя Гонконга, который 19 марта вернулся из Дубая, где он работал инженером.



Издание пишет, что изоляция 80 жителей дома является "наиболее жесткой мерой по контролю над инфекцией". По замечанию одного из представителей минздрава Гонконга журналистам, введение карантина необходимо "из-за того, что мутация штамма более заразна".



По словам министра здравоохранения Гонконга Софии Чэнь, расследование заражения мутацией штамма N501Y продолжается. Она добавила, что заболевший не имел никаких симптомов, а его тесты на наличие коронавирусной инфекции были отрицательными во время его трехнедельного карантина в отеле. Она отметила, что мужчина мог заразиться в Дубае, а штамм мог находиться в необычайно долгом инкубационном периоде, пишет издание.



Министр здравоохранения уточнила в интервью газете, что власти Гонконга уже приостановили выполнение некоторых рейсов, чтобы избежать распространения штаммов коронавируса.



"14 апреля мы ужесточили механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то, что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов все еще распространяются. Это заставляет нас переживать по поводу возможности ввоза таких случаев", - приводит газета заявление Чэнь.



Ранее индийский штамм коронавируса с двойной мутацией выявили в США.