Пенсионер переделал старую "Волгу" в кабриолет в Житикаре

Кабриолет из старой "Волги" сделал пенсионер из Костанайской области. Необычный ярко-красный автомобиль засветился на улицах Житикары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Хабар 24.Семидесятилетний Юрис Мамедов дает вторую жизнь раритетным автомобилям. В течение двух лет он "колдовал" в гараже над старой "Волгой" и переделал ее в кабриолет. После апгрейда машина стала выходить в свет.Хобби пенсионера, по его собственному признанию, совсем не из дешевых. Например, только новый кожаный салон в машине обошелся ему в 700 тысяч тенге."Мощность машины – 150 лошадиных сил. 16-клапанный двигатель. Гидроусилитель поставил, тормоза вакуумные, все как на современных машинах сейчас. Переваривал всю. Срезал крышу, раму сделал. Теперь можно садиться свободно. Машина не перегибается, нормально едет", - поделился с телеканалом Юрис Мамедов.В свободное время с переделкой машин Юрису помогает его сын Руслан. Подкидывает интересные идеи по дизайну, находит необходимые детали."Работу основную, конечно, делает отец. Это его руки золотые, его знания, навыки. Отец для души в первую очередь занимается этим", - говорит сын.Сейчас в коллекции автолюбителя две законченные работы по восстановлению раритетных авто и одна в процессе. Юрис Мамедов признался журналистам, что о продаже автомобилей даже не помышляет. Свои творения, говорит пенсионер, он не продаст ни за какие деньги.Ранее мы писали об алматинце Дмитрии Козлове, который, взяв за основу ВАЗ-2108, переделал машину до неузнаваемости, придав ей не только стильный вид, но и внушительные технические характеристики.