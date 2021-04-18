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Это треш - Общественный совет Минздрава Кыргызстана о настойке против COVID-19

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Это треш - Общественный совет Минздрава Кыргызстана о настойке против COVID-19
Фото: sputnik.kg
Использование иссык-кульского корня - это покушение на жизнь человека, заявила председатель Общественного совета Министерства здравоохранения и социального развития Бактыгуль Исраилова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

По ее словам, только официальная медицина, основанная на доказательствах и исходя из эффективности и безопасности, может решать, использовать или не использовать новые препараты. Такие доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов.

"То, что произошло в медицинском сообществе под руководством министра здравоохранения, это, конечно, треш!" - заявила Исраилова.

По мнению главы ОНС Минсоцздрава, медицинские работники вышли на митинг и по этой причине.

"Потому что просто уже устали. Устали ждать, устали надеяться и верить. Использование более достоверных доказательств - это осмысленное, точное и добросовестное использование результатов исследований, основанное на лучших из них. Клинические рекомендации должны указывать степень своей уверенности. И в первую очередь должны не вредить жизни пациентов", - считает Бактыгуль Исраилова.

Она и ее коллеги считают, что предлагаемый способ лечения от коронавируса - это вредительство.

"Покушение на жизнь пациентов - вот что такое иссык-кульский корень. Это открыто продемонстрировал глава Министерства здравоохранения и социального развития КР. А самое страшное, что, не получив согласия от пациентов, их травили, подвергая смертельной опасности. Это недопустимо, это нарушение прав человека! Умышленное причинение вреда здоровью это. Все попытки использовать пациентов для опытов и граждан Кыргызстана держать за необразованных совсем - означает, что будет новая волна возмущения, будут новые жертвы COVID-19, новые жертвы испытаний", - резюмировала она.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) - многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении. У аконита нет антидота.


Источник: Tengrinews.kz
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