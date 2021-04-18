Из-за установки пограничного с РФ ограждения жители Атырауской области остались без воды

Атырау. 18 апреля. КазТАГ – Из-за установки пограничного с Россией ограждения жители Атырауской области остались без воды, сообщает «Ак Жайык».



«Село Коптогай Курмангазинского района Атырауской области граничит с Россией. В связи с установлением знаков вдоль реки Кигач, обозначающих границу между двумя странами, возникли споры, и многие местные жители вышли протестовать», - говорится в сообщении в воскресенье.



Как уточняется, инцидент произошел 14 апреля, когда в районе села Коптогай со стороны России было выставлено пограничное ограждение.



«До этого пограничное ограждение находилось за озером под названием Отыз бес (Тридцать пять), которое вытекает из реки Кигач. Это озеро расположено недалеко от нашего села. А теперь пограничное ограждение переместили до этого озера, ближе к селу. У нас все занимаются животноводством. Питьевая вода подается по часам. Воду из этого озера мы использовали в качестве питьевой для жителей и для водопоя скота. Нам непонятно, почему пограничные ограждения переместили ближе к селу и почему нас заранее не предупредили? И как нам теперь быть, где брать питьевую воду, скотину чем поить будем? Если коровы перейдут на ту сторону, это будет нарушением границы что ли?» – возмущаются жители села Коптогай Есбол Куангалиев и Дамир Аймашев.



Между тем, власти утверждают, что об установке ограждения известно с 2005 года.



«14 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района начаты работы по строительству нового пограничного ограждения на границе Казахстана и России. По «Соглашению о казахстанско-российской государственной границе», подписанному в Москве 18 января 2005 года, между странами был установлен пограничный пояс, но демаркационные работы тогда не проводились. Строительство нового ограждения ведет воинская часть 2016», – сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.



«Это должно было быть сделано раньше, но по разным причинам не было сделано. За день до начала демаркации мы встречались с местными жителями и провели разъяснительную работу», – говорит аким Курмангазинского района Марат Мурзиев.



Должно быть огорожено 1800 м.



Ранее в КНБ РК заявили, что акций протеста в регионе нет, а распространяемое видео является фейком.