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Оксфордский университет начинает заражать коронавирусом уже переболевших добровольцев. Это нужно, чтобы понять, как работает иммунитет к заболеванию

Просмотров:74 Опубликовано: Вчера, 23:11
Оксфордский университет начинает заражать коронавирусом уже переболевших добровольцев. Это нужно, чтобы понять, как работает иммунитет к заболеванию
Источник: Meduza
Оксфордский университет 19 апреля объявил о начале исследовательского проекта, в рамках которого уже переболевших COVID-19 молодых добровольцев заново заразят вирусом SARS-CoV-2. Исследование на людях необходимо, чтобы выяснить, какой уровень иммунного ответа может предотвратить повторное заражение и как иммунная система отреагирует на вирус во второй раз. Добровольцы должны быть невакцинированными и иметь антитела к COVID-19, при этом они должны к началу эксперимента успеть полностью выздороветь.

Исследование будет проходить в два этапа — с разными группами участников на каждом. В ходе первого этапа, который начнется в апреле 2021 года, добровольцы получат «минимальную дозу» коронавируса, заявили в университете. Ее, как ожидают исследователи, должно быть достаточно, чтобы заразить как минимум около 50% участников исследования, не вызвав у них симптомов заболевания — или вызвать минимальное их количество. Для этого этапа Оксфордскому университету потребуются 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет, а вирус, используемый в исследовании, будет исходным вариантом коронавируса из китайского города Ухань. Его участники будут помещены на карантин в специально спроектированной больничной палате, который продлится как минимум 17 дней. Они пройдут многочисленные обследования, включая КТ легких и МРТ сердца.


На втором этапе, который, как ожидается, начнется летом 2021 года, все участники будут инфицированы «стандартизированной дозой» вируса, объем которой планируется установить на первом этапе. Полная продолжительность исследования составит 12 месяцев.

Университет пообещал, что риски для участников будут «сведены к минимуму», а всем добровольцам, у которых разовьются какие-либо симптомы, будет назначено лечение моноклональными антителами американской компании Regeneron Pharmaceuticals — ранее его одобрили в США для терапии коронавируса в условиях клиник.

Руководитель проекта Хелен Макшейн подчеркнула, что подобное исследование необходимо, поскольку инфицирование будет жестко контролироваться — в отличие от заболеваний в естественной среде. «Когда мы повторно заразим этих добровольцев, мы будем точно знать, как их иммунная система отреагировала на первую инфекцию, когда именно произошло повторное инфицирование и сколько вируса они получили. Помимо лучшего понимания происходящего, это может помочь нам разработать тесты, которые смогут точно предсказать, защищены ли люди [от повторного заболевания]», — добавила она. Кроме того, это должно позволить разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, насколько люди защищены от повторного заражения и на какой срок.

В феврале 2021 года Великобритания стала первой страной в мире, которая разрешила подобные исследования коронавируса на людях, отмечает Reuters. Другое исследование, в ходе которого коронавирусом преднамеренно инфицировали людей, не болевших им ранее, уже стартовало в Имперском колледже в Лондоне: 25 марта колледж объявил, что первые три инфицированных добровольца уже покинули карантин и все они здоровы. Теперь исследователи перешли к следующему этапу испытания — они набирают новых здоровых добровольцев в возрасте 18-30 лет, чтобы установить минимально возможную дозу вируса, необходимую для начала его размножения в носоглотке.


Источник: Meduza
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