«Долларовый миллиардер и захватчик земель»: Байбек ответил на обвинения

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в интервью блогеру Танибергену Бердонгарову ответил на обвинения, прозвучавшие в его адрес от общественника Жанболата Мамая.
В своей работе журналист и активист Жанболат Мамай приписал бывшему акиму Алматы по земельным вопросам и другие махинации. На что Байбек во время интервью вспомнил, что после его назначения акимом вышла статья с названием «Чем владеет семья Байбека?».
В частности в ней назывались компании, в которых фигурировали имена его родственников.
«Вышла на следующий день после моего назначения. Очень оперативно кто-то сработал. Скорее всего, знали, что я могу стать акимом Алматы. Те компании, которые называет Жанболат Мамай, они все были созданы до того, как я стал акимом. Ни одна из них не связана с Алматы. Когда я ушел с поста спустя четыре года, Telegram-канал Uzun Qulaq выдал те же данные, но в конце приписали, что я стал долларовым миллиардером», – прокомментировал первый зампредседателя Nur Otan.
Вместе с этим он добавил, что из заявленных Мамаем 100 компаний, семья Байбека владеет только 10-ю, которые официально задекларированы и облагаются налогом. Также он поделился, что половина из них обанкротилась.
В конце интервью Бауыржан Байбек рассказал о том, что намерен подать в суд на Жанболата Мамая.
«Я на сегодняшний момент не госслужащий, по сути, я не обязан это делать, но, во-первых, я гражданин РК, который чтит и уважает Конституцию, и просто как человеку мое имя мне дорого», – дополнил он.
Резюмировав, экс-аким сказал, что эти статьи читает его мама, и поэтому у него не было другого выхода, как рассказать всю правду через СМИ.
«Как член партии, первый заместитель председателя партии Nur Otan, у нас есть устав партии, у нас есть кодекс этики партийца, и вот в соответствии с ними я официально говорю, что я подам на него в суд в рамках гражданского и административного процессуального производства. Наверное, создам прецедент, мне скрывать нечего. И я делаю это для того, чтобы в будущем такие люди, как Мамай, не обвиняли ни в чем неповинных людей», – заключил он.
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