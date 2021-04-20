Мобильные переводы в Казахстане разделят: подробности озвучили в Минфине

В Комитете государственных доходов Министерства финансов озвучили подробности о предложении разделить мобильные переводы на личные и предпринимательские, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ответе на официальный запрос в Минфине рассказали, есть ли уже предварительная схема, каким образом мобильные переводы разделят на личные и предпринимательские.



"Предлагается на законодательном уровне дать определение мобильным платежам и использованию отдельного счета для предпринимательской деятельности. Для исключения использования личных переводов в предпринимательской деятельности предлагается разработать систему управления рисками, которая будет определять признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.



Результаты системы управления рисками должны подтверждаться комплексом нарушений. К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона, жалобы со стороны потребителей о получении продавцом перевода и невыдаче фискального чека, снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, игнорирование требований и рекомендации органов государственных доходов", - рассказали в ведомстве.



Отмечается, что только по итогам подробного анализа в адрес таких лиц будут направлять уведомления для самостоятельного устранения нарушений. Меры не коснутся переводов физических лиц в личных целях и добросовестных предпринимателей.



Когда именно разработают эту инициативу и разделят мобильные переводы - неизвестно.



"На сегодняшний день инициативы и предложения касательно мобильных переводов рассматриваются совместно с заинтересованными государственными органами, банковским сектором и будут доступны на интернет-ресурсе для публичного обсуждения и принятия предложений, в том числе по срокам их внедрения", - добавили в Минфине.



Некоторые банки второго уровня уже реализовали сервисы, позволяющие принимать мобильные платежи в предпринимательской деятельности.



Ранее в Минфине заявили, что с помощью онлайн-переводов недобросовестные бизнесмены не выдают кассовые чеки, не отражают обороты в налоговых отчетностях, переводы поступают в адрес третьих лиц, которые на момент реализации товаров или оказания услуг не имеют к ним отношения.



Чтобы законодательно урегулировать эту сферу, Минфин предложил разделить мобильные переводы на личные и предпринимательские и для предпринимательских использовать отдельный счет.