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Британская нефтяная компания подает иск против Казахстана - СМИ

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 06:48
Британская нефтяная компания подает иск против Казахстана - СМИ
© Reuters
Британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas (VOG) подает иск против Казахстана в соответствии с Энергетической хартией. Об этом со ссылкой на ресурс Global Arbitration Review сообщает "Ак Жайык", передает Tengrinews.kz.

По информации ресурса, VOG потенциально оценивает понесенный ущерб в сотни миллионов долларов за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области.

В феврале 2005 года VOG приобрела у Saga Creek Gold Ltd 100-процентную долю в месторождении Кемерколь за 8,5 миллиона долларов. Компания намеревалась в первом полугодии 2007 года пробурить здесь шесть разведочных скважин. Однако в 2008 году контракт был расторгнут: на сайте компании указано, что в финансовой отчетности за 2009 год был составлен резерв в размере 35,5 миллиона долларов под балансовую стоимость актива "Кемерколь" после отзыва лицензии Экономическим судом Атырауской области.

"Мы продолжаем бороться за свои позиции в рамках ограничений правовой системы Казахстана и по-прежнему надеемся на положительный результат, но долгосрочное экономическое значение Кемерколя в общем портфеле активов "Виктории" было сведено к минимуму", - указано на сайте.

Согласно информации Kazservice, в настоящее время право на недропользование по месторождению Кемерколь принадлежит ТОО "АП НАФТА ОПЕРЕЙТИНГ", подконтрольному казахстанским бизнесменам.


Источник: Tengrinews.kz
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