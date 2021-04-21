Оплата комуслуг обернулась казусом для народного артиста Казахстана

Народный артист Казахстана Лаки Кесоглу обратился в редакцию "Первого канала-Евразия" и рассказал о внезапно возникшей проблеме, сообщает Tengrinews.kz.По его словам, недавно он совершенно случайно узнал, что в квартире, где он более четверти века проживает вместе с супругой, прописан еще один человек.Про незваного соседа Кесоглу стало известно благодаря счету за использование холодной воды. В квитанции написано, что компания самостоятельно изменила число проживающих.Когда народный артист обратился за разъяснениями, его отправили в ЦОН, якобы, все данные взяты оттуда. "Они мне говорят: звоните в Egov, телефон дали 1414. Я два дня туда звонил, телефон занят. Теперь у меня прописали, не спросили, произвели расчет на троих человек", - рассказал Кесоглу.С сотрудниками ЦОНа Лаки Кесоглу все-таки связался. Специалисты сообщили, что никакой ошибки нет. В квартире народного артиста кроме него и его супруги прописана еще женщина. Как оказалось это предыдущая владелица жилья, которую певец должен был выписать самостоятельно.Кесоглу заявил, что сделал это еще в начале 2000-х и возмутился, почему через 20 лет женщину вновь прописали в его квартире. В ЦОНе пообещали во всем разобраться.Лучший способ убедиться в отсутствии посторонних в вашей квартире, пусть и формально проживающих, проверить данные в ЦОНе. Сейчас это можно сделать дистанционно."Если он - собственник, пофамильно может получать сведения о зарегистрированных лицах. Заходит в личный кабинет через ЭЦП-ключ. На портале электронного правительства все эти данные имеются. Заходит, данную услугу получает", - пояснила заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции Алматы Анар Жомартова.