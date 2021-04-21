Минздрав обновил данные по числу заражений коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (данные за 20 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сводку МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне в республике было зафиксировано 2530 новых случаев заражений, а днем ранее - 2719. ⠀ Всего в стране подтверждено 294 946 случаев, из них: ⠀ в городе Алматы – 47600 (+667), ⠀ в городе Нур-Султан – 40640 (+471), ⠀ в ВКО – 24036 (+83),
в Карагандинской области – 21174 (+218), ⠀ в Атырауской области – 20906 (+114), ⠀ в Павлодарской области – 19936 (+47),
в Алматинской области – 19121 (+281), ⠀ в ЗКО – 17738 (+231),
в Акмолинской области – 17053 (+92), ⠀ в Костанайской области – 14458 (+32), ⠀ в СКО – 13670 (+29), ⠀ в городе Шымкенте – 8424 (+80),
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