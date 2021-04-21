Минздрав обновил данные по числу заражений коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (данные за 20 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сводку МВК по нераспространению COVID-19.



Накануне в республике было зафиксировано 2530 новых случаев заражений, а днем ранее - 2719.

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Всего в стране подтверждено 294 946 случаев, из них:

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в городе Алматы – 47600 (+667),

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в городе Нур-Султан – 40640 (+471),

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в ВКО – 24036 (+83),



в Карагандинской области – 21174 (+218),

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в Атырауской области – 20906 (+114),

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в Павлодарской области – 19936 (+47),



в Алматинской области – 19121 (+281),

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в ЗКО – 17738 (+231),



в Акмолинской области – 17053 (+92),

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в Костанайской области – 14458 (+32),

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в СКО – 13670 (+29),

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в городе Шымкенте – 8424 (+80),



в Актюбинской области – 7936 (+125),



в Жамбылской области – 7198 (+58),



в Мангистауской области – 5136 (+65),



в Туркестанской области – 5030 (+56),



в Кызылординской области – 4890 (+47).