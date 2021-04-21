Кызылординцы устроили давку в центре занятости, поверив в слухи о раздаче миллионов

НУР-СУЛТАН, 20 апр — Sputnik. В кызылординском центре занятости устроили настоящую давку. В Сети появилось видео о том, как десятки человек, толкая друг друга, лезли через окна, кричали и едва ли не дрались.
В сети кто-то распространил информацию, что внутри раздают гранты в полмиллиона тенге и только сегодня, пишет КТК
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На самом деле в центр приглашали начинающих предпринимателей, которым обещали обучение по госпрограмме "Бизнес бастау". После прохождения курса, выдаются сертификаты, каждый обучающийся составляет бизнес-план и защищает его. Если комиссия положительно оценивает проект, бизнесмен получает грант в размере 200 МРП (583 400 тенге).
Проблема с массовым скоплением людей сложилась из-за метода выдачи направлений на обучение, считает первый заместитель председателя правления НПП "Атмекен" Нариман Абильшаиков.
"Из-за того, что направления центрами занятости выдаются на бумажном носителе, казахстанцы выстраиваются в очереди, чтобы успеть попасть в первый поток обучения", - пояснил он.
По его словам, в этом году из-за сложной эпидобстановки принято решение проводить обучение онлайн, чтобы обезопасить слушателей и исключить человеческий фактор из процесса приема заявок. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте atameken.co, прикрепить документ удостоверяющий личность и направление центра занятости, которое необходимо отсканировать.
"Не нужно толпиться, те граждане, которые не успеют подать документы на обучение в первом потоке, смогут обучиться со второго по шестой", - добавил зампред НПП.
Нариман Абильшаиков пояснил, что до конца года в регионах пройдет 6 потоков, по результатам которых основам бизнеса обучат 30 тысяч человек.