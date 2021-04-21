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Проект футбольной Суперлиги провалился

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 07:35
Проект футбольной Суперлиги провалился
© Reuters
Шесть английских футбольных топ-клубов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси" официально объявили о выходе из европейской Суперлиги. Об этом сообщили пресс-службы команд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, от участия в проекте также отказался "Милан".

Футболисты "Ливерпуля" написали коллективное обращение к болельщикам, в котором объявили о нежелании участвовать в европейской Суперлиге.

"Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Наши обязательства перед клубом и болельщиками абсолютны и безусловны", - говорится в заявлении в Twitter капитана "красных" Джордана Хендерсона.

В связи со сложившимися обстоятельствами европейская Суперлига объявила о приостановке турнира.

"Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский конкурс, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии. Это также обеспечило бы существенное увеличение солидарных выплат всем заинтересованным сторонам в футболе. Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучший возможный опыт при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества", - приводит заявление Суперлиги журналист Роб Харрис в своем Twitter.

Напомним, проект европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге ранее подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". В финансировании проекта участвует американский банк JP Morgan.


Источник: Tengrinews.kz
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