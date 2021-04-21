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В США 16-летнюю афроамериканку застрелил прибывший на ее вызов полицейский

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 09:13
В США 16-летнюю афроамериканку застрелил прибывший на ее вызов полицейский
Фото: Matt Sullivan / Reuters
В США 16-летнюю афроамериканку застрелил прибывший на ее вызов полицейский. Об этом сообщает телеканал 10TV.

Инцидент произошел в городе Колумбус, штат Огайо. Сотрудник правоохранительных органов прибыл на место происшествия из-за нарушения порядка около 16:30 по местному времени (22:30 мск). По словам семьи погибшей Макайи Брайант, именно она была той, кто вызвала полицейских из-за ссоры девушек возле ее дома. При каких обстоятельствах погибла Брайант не сообщается.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер заявил в своем Twitter-аккаунте о трагической смерти молодой девушки и призвал население сохранять спокойствие. По его словам, инцидент с участием полицейского попал на его наградную камеру. Тем не менее у здания полиции города начала собираться толпа протестующих.

Примерно в то же время присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор будет оглашен примерно через восемь недель.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.


Источник: lenta.ru
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