Названа неожиданная причина крушения военного самолета

В пресс-службе Министерства обороны озвучили наиболее вероятную причину крушения военного самолета в Карагандинской области, передает zakon.kz.Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная – это столкновение военного борта со стаей птиц, - сказано в сообщении.На месте падения было найдено несколько десятков разорванных тушек птиц (на фото ниже). В настоящее время дикие птицы перелетают с юга на север.Отмечается, что птицы, особенно крупные, очень опасны для авиации. Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, попадающие в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям с их выходом из строя. В основном, подобные столкновения происходят при взлете и посадке. Корпус современного самолета способен выдержать удар птицы, но не двигатель.При попадании птицы двигатель отключается, а если это стая птиц, то, как правило, оба двигателя выходят из строя. Подобная ситуация в авиации считается самой опасной, так как самолеты рассчитаны на продолжение полета и безопасную посадку, если хотя бы один из двигателей исправен.Скорость истребителей высокая, поэтому попадание в них птиц приводит к более серьезным последствиям.Пилоты делали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни. Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение на катапультирование. Системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить самолет и посадить его на аэродроме, где их уже ждали специальные спасательные подразделения воинской части, - отметили в МО РК.Оба пилота имеют 2 класс и достаточный профессиональный опыт. Окончили Военный институт Сил воздушной обороны в городе Актобе. Налет обоих летчиков составляет около 1500 часов.Многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ Военно-воздушные силы начали укомплектовываться согласно Программе перевооружения с 2015 года. Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации. Ежегодно авиационный парк пополняется современными образцами воздушных судов, доля современного вооружения Сил воздушной обороны превысила отметку в 50%.