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Видеозапись убийства 16-летней афроамериканки опубликовала полиция США

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 11:17
Видеозапись убийства 16-летней афроамериканки опубликовала полиция США
Фото ©REUTERS
Полиция Колумбуса опубликовала кадры момента убийства 16-летней Макайи Брайант, которые сняла нагрудная камера полицейского, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

По заявлению полиции, на кадрах видно, что девушка пыталась напасть на другого человека с ножом, после чего ее застрелили, так как она не реагировала на требования полицейского лечь.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости.




По словам тети погибшей Хейзел Брайант, ее племянница жила в доме у приемной семьи и поссорилась с одним из домочадцев. Она также заявила, что у девочки действительно был нож, однако та бросила его до того, как полицейский открыл огонь.

Напомним, инцидент произошел около 16:45 по местному времени в городе Колумбус. Сотрудника правоохранительных органов вызвала сама погибшая Макайя Брайант, позвонив в службу "911" из-за ругавшихся возле ее дома девушек.

Убийство произошло примерно в тот момент, когда в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт бывшему полицейскому, который задушил темнокожего американца Джорджа Флойда. Суд присяжных подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве.

Напомним, в мае 2020 года Джордж Флойд умер после того, как офицер Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием ногой. Его смерть вызвала акции протеста в поддержку движения за гражданские права Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM), которые в некоторых городах продолжаются по сей день. Экспертиза подтвердила, что Флойд умер от удушения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:52
Предупредительный в воздух можно же было.
 
 

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