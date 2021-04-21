Видеозапись убийства 16-летней афроамериканки опубликовала полиция США

Полиция Колумбуса опубликовала кадры момента убийства 16-летней Макайи Брайант, которые сняла нагрудная камера полицейского, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
По заявлению полиции, на кадрах видно, что девушка пыталась напасть на другого человека с ножом, после чего ее застрелили, так как она не реагировала на требования полицейского лечь.
Внимание! Видео содержит сцены жестокости.
По словам тети погибшей Хейзел Брайант, ее племянница жила в доме у приемной семьи и поссорилась с одним из домочадцев. Она также заявила, что у девочки действительно был нож, однако та бросила его до того, как полицейский открыл огонь.
Напомним, инцидент произошел около 16:45 по местному времени в городе Колумбус. Сотрудника правоохранительных органов вызвала сама погибшая Макайя Брайант, позвонив в службу "911" из-за ругавшихся возле ее дома девушек.
Убийство произошло примерно в тот момент, когда в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт бывшему полицейскому, который задушил темнокожего американца Джорджа Флойда. Суд присяжных подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве.
Напомним, в мае 2020 года Джордж Флойд умер после того, как офицер Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием ногой. Его смерть вызвала акции протеста в поддержку движения за гражданские права Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM), которые в некоторых городах продолжаются по сей день. Экспертиза подтвердила, что Флойд умер от удушения.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz