Посол США: Я хочу, чтобы Казахстан купил наши вакцины

Посол США в Казахстане высказался о возможности поставок в нашу страну вакцин от коронавируса Pfizer, передает корреспондент NUR.KZ.
Посол Уильям Мозер заявил, что возможность купить американские вакцины есть, но ведутся ли об этом переговоры между Казахстаном и США, он не знает.
"Я не в курсе таких переговоров. Я знаю, что есть возможность купить американские вакцины. Конечно, как сторонник США, я хочу, чтобы Казахстан купил наши вакцины, потому что я думаю, что они эффективные", - сказал спикер.
Касательно поставок вакцины, Мозер заявил, что они могут быть возможны. Однако, сначала страна собирается охватить вакциной население США.
"Думаю, что, может быть, это будет возможно, но это очень технический и коммерческий вопрос. Точно я не могу сказать", - заявил посол.
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