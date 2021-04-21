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В Нью-Йорке привившимся от коронавируса раздали марихуану

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 14:15
В Нью-Йорке привившимся от коронавируса раздали марихуану
Фото из открытых источников
Неправительственная организация DCMJ организовала 20 апреля в центре Нью-Йорка раздачу каннабиса, сообщает zakon.kz.

Эта организация выступает за легализацию марихуаны в США.

В конце марта был подписан закон, разрешающий в Нью-Йорке употребление каннабиса в рекреационных целях. Жителям города разрешено хранить до 85 граммов или до 24 граммов в виде концентрата. Употребление этого наркотического вещества разрешено в общественных местах, за исключением тех мест, где курение запрещено в принципе.

Сегодня мы проводим акцию "косяки за прививки" - это бесплатная раздача конопли, - рассказал РИА Новости один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.

По его словам, эта акция - способ подтолкнуть людей к вакцинации, если они не решаются.

Более четырех тысяч человек получили самокрутку с коноплей. Как отметил организатор, что некоторые пытались получить "косяк" за справку о наличии антител.

Были и те, кто выступал против подобного способа агитации.

Я сама курильщица. Но я не думаю, что марихуана должна быть использована в качестве пропаганды. Потому что многие пользуются ею в медицинских целях. Это не шутка. Это не то, к чему нужно относиться так легкомысленно, - заявила Джессика.

20 апреля американцы отмечают день конопли.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Placida
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:29
И сразу очередь на вакцинацию.
У нас бы так додумались! По 42500 бы давали)))
 
 

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