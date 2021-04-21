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Казахстанцев не будут штрафовать за отказ от вакцинации

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Казахстанцев не будут штрафовать за отказ от вакцинации
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Казахстанцев не будут штрафовать за отказ от вакцинации против коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Ранее в Telegram казахстанцы начали предупреждать друг друга о неких штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19. Якобы такие меры начнут применять уже в конце этого года.









Казахстанцев не будут штрафовать за отказ от вакцинации


Информацию о принудительной вакцинации и штрафах за отказ от нее опровергли в Министерстве здравоохранения.

"Принудительной вакцинации у нас нет и не будет. Мы об этом уже не раз говорили. Подобные сообщения - дезинформация", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что штрафы за отказ от прививок или принуждение к получению вакцин противоречат законодательству Казахстана. Согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", каждый гражданин Казахстана имеет право на "дачу информированного согласия или отказа от лечения и проведения других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок".

Напомним, ранее в Казахстане началась вакцинация от коронавируса, которая проводится в организациях медико-санитарной помощи во многих регионах: в поликлиниках, центрах семейного здоровья, врачебных амбулаториях. Кроме того, в Нур-Султане, Алматы и Караганде прививочные пункты открыли в ТРЦ.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Icore (Посетители) Сегодня, 16:30
Цитата: Daisy
не поверите, но эту хрень сами врачи распространяют,


Не встречал таких. Если у человека есть образование, тем более медицинское, то либо он ни за что не будет верить в мракобесие, либо человек болен психически.
 
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Daisy (Посетители) Сегодня, 16:26
Цитата: крякозя́бр
Ужасаюсь дремучести некоторых граждан. Они короче искренне верят, что вакцина их гены меняет и они мутантами станут после этого. Про то что это все заговор Гейтса и прочее мракобесие
не поверите, но эту хрень сами врачи распространяют, которые отказываются вакцинироваться. Так и говорят: "я не буду себе колоть эту генномодифицированную
фигню". Ну вот как после таких слов врача люди будут идти на вакцинацию?
 
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  • Icore
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 15:51
Ужасаюсь дремучести некоторых граждан. Они короче искренне верят, что вакцина их гены меняет и они мутантами станут после этого. Про то что это все заговор Гейтса и прочее мракобесие
Ужас!
Лично мое мнение, то что сам институт вакцинации это благо. Да, есть неудачи и смертельные, но плюсов и польза гораздо больше чем вреда.
 
 

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