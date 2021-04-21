Казахстанцев не будут штрафовать за отказ от вакцинации против коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.Ранее в Telegram казахстанцы начали предупреждать друг друга о неких штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19. Якобы такие меры начнут применять уже в конце этого года.Информацию о принудительной вакцинации и штрафах за отказ от нее опровергли в Министерстве здравоохранения."Принудительной вакцинации у нас нет и не будет. Мы об этом уже не раз говорили. Подобные сообщения - дезинформация", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что штрафы за отказ от прививок или принуждение к получению вакцин противоречат законодательству Казахстана. Согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", каждый гражданин Казахстана имеет право на "дачу информированного согласия или отказа от лечения и проведения других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок".Напомним, ранее в Казахстане началась вакцинация от коронавируса, которая проводится в организациях медико-санитарной помощи во многих регионах: в поликлиниках, центрах семейного здоровья, врачебных амбулаториях. Кроме того, в Нур-Султане, Алматы и Караганде прививочные пункты открыли в ТРЦ.